Az ENKSE híre rögzíti, a Magyar Kézilabda-szövetség országszerte válogató eseményeket szervezett, amelyeken olyan tehetségeket kerestek, akik a jövőben a korosztályos nemzeti csapatokban is számításba jöhetnek. A csabai klub több fiatal játékosa is részt vett ezeken a válogatókon és közülük Osgyán az utolsó fordulóban is sikeresen szerepelt, így ő is tagja lett a serdülők hatvan tagú keretének.