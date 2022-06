Atlétika 32 perce

Márton diszkoszban is bajnok

Péntek és szombat után vasárnapra is maradt egy békéscsabai aranyérem, amit Márton Anitától vártunk is diszkoszvetésben, még akkor is, ha saját bevallása szerint az utóbbi időben kissé háttérbe szorult ez a szám.

Márton Anita /Archív fotó: MW/

A csabaiak kiválósága 56,07 méterrel győzött a nyíregyházi Kerekes Dóra (51,59 m) előtt. Bogdán Annabella azonban lemaradt a dobogóról is, aki nem tudta megismételni a selejtezőben dobott 51,79 méteres eredményét, a 48,83 m-es dobása az 5. helyhez volt elegendő. A bajnokságot Szilágyi Réka (DSC-SI) nyerte 57,47 méterrel. Novák Natália ugyanakkor 800 méteren javított a szombati selejtezőben futott 2:13,12 perces idején, ami az idei legjobbja volt, a vasárnap délutáni döntőben 2:09,71 perc alatt futotta le a távot, ami a 6. helyet jelentette Tóth Sándor futójának. Győzött, Bartha Kéri Blanka (SVSE) 2:01,37).

