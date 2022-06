Baran Ádám, a BRSE elnöke szerint felnőtt és utánpótlásszinten egyedülállóan sikeres évet zárt az egyesület.

– Egyik legnagyobb eredménynek tartom, hogy a bajnoki döntőben a városi sportcsarnokban totális telt ház előtt játszott a felnőtt csapat – mondta a klubvezető. – Azon dolgozunk a kollégákkal, hogy a következő szezonra is olyan erős csapatot tudjunk összeállítani, amely méltó a szimpatizánsaink bizalmára. Egyedülálló, hogy három utánpótlás-döntőt rendeztünk az akadémián, két diákolimpiai döntőt és egy több száz fős OVI-Röpi programot. A hétvégék során is több százan sportolnak az akadémián, az előző szezonban egy tízezres nagyságrendű látogatottság volt a jellemző sportolói, szülői és szurkolói oldalról. Büszke vagyok az akadémiára, az utánpótlásban folyó munkára és a felnőttcsapat eredményeire is.

Nagy Attila utánpótlás vezetőedző büszke az elért eredményekre.

– Az eredményességet mérjük a számszerű eredményekben – mondta a szakember. – Az egyesület az elmúlt szezonban tizenöt fölötti csapatlétszámmal vett részt az MRSZ versenyein, ez extra magas szám. Az első osztályú bajnokságokban hosszú évek óta az első négyben végzünk, idén két arany-, egy bronzéremmel és két negyedik hellyel gazdagodtunk. Az is fontos szám, hogy az utánpótlásból hány játékos tud bemutatkozni a felnőttek között. Ez magyar szinten egyedülálló volt, az utolsó mérkőzésen hét ilyen játékos szerepelt a felnőttkeretben.

Nagy Attila kiemelte azokat az országos döntőket, melyeket Békéscsabára tudtak hozni, a megszervezés is nagy feladat volt. Megjegyezte, hogy nagy eredmény, hogy a COVID miatti létszámcsökkenés megállt, több mint 150 kislány jelentkezett röplabdázónak az egyesületnél.

Tóth Gábor

Tóth Gábor, a felnőttcsapat vezetőedzője szerint szép eredményeket ért el a csapat. A Magyar Kupában megszerzett bronzérem azt mutatta, hogy színvonalban nem fognak visszaesni. A bajnokságban minden idők egyik legizgalmasabb döntőjét játszották le.

– Reménykedtem benne, hogy azt nagyon sok kisfiú, kislány látta és választja ezt a gyönyörű sportágat. Az egyik legjobb érzés volt a szezonban, hogy az edzői stábnak sikerült átadni azt az elképzelést, mentalitást, amit a klub képvisel. Ha jól működik a stáb, akkor a csapat is jól fog. A jövőt illetően megvan a víziónk, indulunk a CEV-kupában, s ehhez keresünk olyan játékosokat, akik a mi céljainkkal azonosulni tudnak. Tovább szeretnénk fejlődni azon az úton, melynek alapköveit az idén leraktuk.

Baran Ádámtól megtudtuk, hogy Tóth Gábor és Nagy Attila is folytatja Békéscsabán a munkát, ami számára sok garanciát jelent. Idén már zsinórban a nyolcadik alkalommal vesznek részt a nemzetközi kupaporondon, a CEV-kupa mellett jó eséllyel újra elindulnak a Közép-európai Ligában is.

– Érmekről nem akarok beszélni, ennél a klubnál mindig a legmagasabbra törünk. Fontos, hogy szerethető, és olyan mentalitású csapat legyen a BRSE, amely meg fogja tölteni a városi sportcsarnokot – mondta, hozzátette, hogy a keretben a magyar mag már kialakult, Bagyinka Fanni, Molcsányi Rita, Kertész Petra, Glemboczki Zóra, Bodnár Dorottya, Zólyomi Rebeka és Szatmári Lilla személyében.

Molcsányi Rita

Az új csapatkapitány Molcsányi Rita lesz, aki megköszönte a bizalmat.

– Minden csapatnál fontos a csapatkapitányi szerep. Azt szeretném átadni minden érkező játékos számára, hogy ugyanolyan lelkesedéssel lépjenek pályára, hogy az egyesület jó hírét vigyék – mondta a játékos.

Pintér Andrea és Ceyda Aktas Békéscsabán

A tájékoztatón bejelentették, hogy az új szezonra szerződést kötöttek a magyar válogatott centerrel, Pintér Andreával. A 27 éves, 188 centiméter magas játékos a Fatum-Nyíregyháza csapatától érkezik.

– Tetszik, amit Békéscsabán véghez visznek. Minden évben éremesélyes a csapat, amely mindent megtesz azért, hogy bajnokságot nyerjen. Motivált vagyok, minden megteszek azért, hogy előrébb vigyem a csapatot – mondta Pintér Andrea.

Szintén ekkor jelentették be a klub első külföldi igazolását, a 27 esztendős török Ceyda Aktas ütőként lehet a békéscsabaiak segítségére. A játékos – aki videóüzenetben köszöntötte a klubot – hazájában megfordult az Ankara, a Beledyespor és a Kuzeyboru csapatában, Békéscsabára a görög Thetis együttesétől érkezik.