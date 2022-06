A viadalon három magyar atléta is részt vehetett, közöttük volt Márton Anita is. A súlylökő nem volt messze 18,24 méteres idei legjobbjától, melyet április végén lökött Montenegróban, mivel 17,98 métert dobott a harmadik sorozatban, amivel a Kopp Békéscsabai AC kiválósága a 4. helyen zárt. Az olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok magyar dobó Facebook-oldalán röviden így kommentálta szereplését:

Szuper verseny volt, jó újra a nemzetközi mezőnyben is megmérettetni magam. Holnap irány Kladno, ahol kedden újra dobókörbe állok.

Honfitársai közül Kerekes Gréta 3. lett a 100 méteres gátfutásban. A Debreceni SC-SI atlétája 2,5 m/s-os hátszélben 13,33-as idővel ért be a célba. Bakosi Péter, az Nyíregyházi SC magasugrója a 2,09 métert elsőre abszolválta, majd a 2,13-on harmadszorra jutott át, hogy aztán a 2,16 méteren is rögtön elsőre sikerrel vegye. A 28 esztendős versenyzőnek a 2,19 méter már nem sikerült, de így is a 3. helyet szerezte meg.