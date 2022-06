A magyar kajak-kenusok idei fő versenye azonban mégsem ez, hanem a szeptemberi szegedi Maty-éren rendezendő az U23-as és ifjúsági világbajnokság lesz.

Előbb azonban mindenki Belgrádra fókuszál, így a Békés megyei fiatalok is. Az ifi kajakosok között a válogatón háromszoros győztes szarvasi, Bátor György edző által felkészített Keller Gergő lesz az egyik legfoglalkoztatottabb sportoló, aki a K-1 200 és a szegedi Ozsgyáni Bencével K-2 500 méteren is hajóba ül. Keller ott lesz még a négyes hajóban Ozsgyáni és a két tatai, Hidvégi Zalán és Hidvégi Hunor alkotta egység tagjaként is. A férfiaknál K-2 500 méteren pedig a szarvasi nevelésű, de az idei szezontól már az MTK-t erősítő Opavszky Márk, és a KSI gyomaendrődi csoportjából kinőtt Fodor Bence mutathatja meg magát.