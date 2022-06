A hódmezővásárhelyi versenyre 13 egyesület, 68 ökölvívója nevezett, minden korosztályban. Békési részről Római Kevin a juniorok, 15-16 éves korosztályában, a 63, Lovas Laura az ifjúságiaknál (17-18 évesek) a 60 kg-os kategóriában indult.

Római Kevin a hajdúszoboszlói Papp László Akadémia versenyzőjével, az esélyesebb Rácz Márkóval találkozott. Bár a szoboszlói nekirontott Kevinnek, a Surman-tanítvány jól tért ki az ütések elől. Az ellenfél egyre jobban visszavett, s innentől a békési kezdett rohamozni. Az első menet végén kétszer is számolni kellett az ellenfélre, majd a bíró beszüntette a mérkőzést, Kevin technikai K. O.-val győzött.

A többszörös országos bajnok diákolimpiai győztes Lovas Laura – mivel korosztályában és súlycsoportjában nem talált ellenfélre – edzője, id. Surman Zoltán engedélyezte számára a felnőttek közötti indulást. Ellenfele a szegedi Boxvilág Egyesület versenyzője, a nála egy fejjel magasabb Szikszai Viktória volt. Az elején ugyan nehezen találta az ütőtávot, de később már sorra megelőzte a szegedit az elől lévő bal kezével is, a menet végén számolni is kellett Szikszaira. A második menetben Laura jól szűkítette a távolságot, a szögeket zárva sikerült sarokba szorítani ellenfelét, ott indítva akciókat. Végül testen leütve az ellenfelét, a bíró beszüntette a mérkőzést, így ő is TKO-val nyert.

– Mivel a Covid által okozott egyéb betegségből most kezdek felépülni, a versenyen kisebbik fiam, Áron látta el az edzői feladatokat, a versenyzők felkészítése során pedig Zoli fiam segítette munkámat. Nélkülük nem térhettünk volna vissza ilyen sikeresen a versenyzésbe – mondta a id. Surman Zoltán edző. – A versenyen Római Kevin a legharciasabb versenyzőnek járó különdíjat is elnyerte, így duplán örültünk a sikernek. Emellett Szalkai Edina, a hódmezővásárhelyiek edzője, édesapja nevében emlékdíjat adott ki, melyet én kaptam, amire nagyon büszke vagyok. Laci bácsi rendkívül közel állt hozzám, baráti, mondhatni apa-fia kapcsolat volt köztünk. Ő volt, aki a "szárnyai alá vett, amikor elkezdtem edzősködni. Kezdetben a versenyzőim az ő egyesületében kezdtek el bokszolni. Egyszer-kétszer még a ring sarkomban is állt, akkor is, amikor profiként először nyertem címet.