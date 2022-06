Bora György, a Békéscsaba 1912 Előre NB II-es csapatának kapitánya úgy látja, hogy a válogatott a realitást sokszorosan túlszárnyalta.

– Ha csak pariban lettünk volna az ellenfeleinkkel, akkor is elégedettek lehetnénk. A mai kor futballját az abszolút szervezett, kiváló csapatmunka jellemzi – mondta a csabaiak 26 éves védője. – A mai foci csapatszintű játéka odáig jutott, hogy a papíron esélytelenebb csapat is érhet el jó eredményt. A Nemzetek Ligája negyedik mérkőzésének kimenetelére – látva a válogatott formáját – sokkal könnyebb volt tippelni, nem féltettem a nagyon szervezetten játszó csapatot, persze ilyen végeredményre azért én sem számítottam.

Bora György szerint nekünk továbbra a realitás talaján kell maradni, de félni nem kell, Marco Rossi jól látja a dolgokat.

– Ha továbbra is ilyen felfogással játszik a válogatott, akkor még a világbajnokságra is ki lehet jutni, de ahhoz mondjuk egy Albánia szintű együttessel szemben is eredményesnek kell lenni. Igyekezni kell a földön maradni, és a selejtezőkben amolyan sötét lóként szerepelni, akkor lehet reményünk.

A nemzeti együttes nagyszerű meneteléséről az NB I-es bajnok és Magyar Kupa-győztes, a magyar férfi kézilabda-válogatottat 2004-ben, Athénban olimpiai elődöntőbe vezető, újkígyósi mesteredző, Skaliczki László is elismeréssel beszélt.

– Ami feltűnt nekem és a hatása alá kerültem, hogy a meglévő tudás és a készségek mellett a fiúk együtt, csapatként olyan értékeket villantanak fel, ami erős motivációt eredményez. Látszik, hogy kristálytiszták a szerepek az együttesen beül. Az idény végi időszakban is eltökéltek és éhesek a sikerre a magyar játékosok, ami borzasztóan fontos. Ezért tudtak véghez vinni nagyon szép megoldásokat az elmúlt mérkőzéseken, nem görcsösség volt bennük, rengeteget dolgoztak, racionális játékot láthattunk a magyar válogatottól, amely csapatként nagyon jól funkcionált, mindez a televízió képernyőjén keresztül is érződött. A gyerekek előtt játszott vagy teltházas meccs melengette az ember szívét, jó volt magyarnak lenni ezeket a találkozókat figyelve. Sportot és csapatjátékot szerető emberként tetszettek ezek a mérkőzések.

Csiszár-Szekeres Klárát is megmozgatták labdarúgóink sikerei.

A 34 éves, békéscsabai születésű és nevelésű, 104-szeres válogatott, Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázó férje és kisfiának édesapja ráadásul „szakmabeli”, a korábban az Előre labdarúgó-csapatában is megforduló Csiszár Zoltán.

– A kisgyermekünk mellett esténként vagy tudom nézni a meccseket vagy nem, sokszor közben pakolászni szoktam és csak fél szemmel figyelem a focit, de most teljesen lekötött és jó érzés volt nézni a válogatottat. Az angolok elleni utolsó mérkőzés után alig vártam, hogy meghallgathassam a nyilatkozatokat is, hogy ki, mit mond, mennyire örülnek a játékosok, úgyhogy pozitív élmény volt itthonról is végig nézni a győzelmet. Szívből gratulálok a fiúknak!

A Ferencvárossal bajnok és Magyar Kupa-győztes Szekeres szerint nagyon sok embernek szerzett örömet a magyar csapat:

– A szövetségi kapitány, Marco Rossi személyisége és szerepe nagyon sokat jelent, ez egyértelmű. Az is biztos, hogy a labdarúgást az elmúlt években is próbálták magasabb szintre emelni, ehhez olyan embert, olyan edzőt találtak, akivel összeállt a csapat. Nem látok bele közelről természetesen, de olyan egyéniségek alkotják a keretet, akik be tudnak állni a sorba, mert ez csakis úgy működhet, ha mindenki egy felé megy.