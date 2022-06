Az elmúlt hetekben széles körű összefogással, a nemzetközi sportági szövetség kezdeményezésére és a hazai szövetség szervezésében háromszáz ukrán gyermek érkezett hazánkba.

– Nagyon jól összedolgozunk az ukrán versenyzőkkel, közös edzőtáborokban veszünk részt. Juniorkorosztályba tartoznak, egyikük ezüstérmet nyert korábban korosztályos világbajnokságon is. Húsz sportoló van itt, közülük hat rendre velünk szokott tartani Budapestre, a válogatott keretedzéseire is. – A városi sportcsarnokban, a sportszálló felújított szobáiban kaptak szállást, szóval gondoskodnak róluk, én pedig a sportszakma terén gondoskodom róluk – mondta Gyáni János vezetőedző, aki éppen 25 évvel ezelőtt alapította meg a klubot.

A csabai egyesület magyar és ukrán versenyzői a közelmúltban Szegeden a nemzetközi Csaba Béla-emlékversenyen is tatamira léptek és összesen négy arany-, négy ezüst- és három bronzérmet nyertek, július elején pedig Romániában indulnak el egy nemzetközi viadalon. A menekült ukrán sportolóknak nemrég a békéscsabai önkormányzat és magánszemélyek felajánlásaiból kerékpárokat is adományoztak, a Kano SE pedig az elmúlt hétvégén egész napos magyar–ukrán sportnapot is szervezett, a sütéssel-főzéssel egybekötött, családias hangulatú eseményen a Szolnokon edző ukrajnai dzsudokák és az aradi testvérklub képviselői is részt vettek.

Gyáni azt is elmondta, jelenleg Békéscsabán ideiglenes teremben edzenek a nyolcvannégy magyar és a húsz ukrán cselgáncsozóval, de már nagyon várják, hogy birtokba vehessék a Kazinczy utcába tervezett és megálmodott új akadémiai létesítményüket, amelyre már nagy szükségük lenne.

Addig is, hogy elférjenek, azt a megoldást találták, hogy tizenöt fős csoportokra szétbontva tréningeznek.