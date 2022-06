Kézilabda 1 órája

Horvátország sem volt akadály Kukelyéknek

Miután kedden este Horvátországot is nagy magabiztossággal győzte le 29–17-re a magyar női junior válogatott, a középdöntős csoportban is veretlenül végzett az élen és jutott be a legjobb nyolc közé a Szlovéniában zajló U20-as női kézilabda-világbajnokságon.

Az ifj. Kiss Szilárd által irányított 2002-es korosztály 2019-ben az U17-es, 2021-ben az U19-es Eb-n szerzett aranyérmet. Forrás: MW

A magyar csapat az első csoportkörben Egyiptomot (39–20), az Egyesült Államokat (46–5) és Lengyelországot (30–16) is magabiztosan legyőzte, majd a középdöntő első mérkőzésén Svájc (40–23) ellen is fölényesen nyert, így Horvátországgal szemben már úgy léphetett pályára, hogy ha nem kap ki, akkor biztosan bejut a legjobb nyolc közé. A magyar csapatnak 6–5 után sikerült lerázni a horvátokat, és a szünetre ötgólos előnyt épített ki (13–8). A második játékrészben Kukely Annáék már erőt demonstráltak, 23–13-nál alakult ki először tízgólos különbség a felek között, amely a hajrában sem vett vissza a tempóból. A találkozó legjobbjának a magyar kapus Zsigmond Pannát választották meg. A mezőny legeredményesebb játékosa Farkas Johanna volt hét találattal. A békéscsabai Kukely Anna 5 találatig jutott. A magyar ellenfele a negyeddöntőben Dánia lesz az ellenfél csütörtök este.

