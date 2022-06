Negyvenhatodik alkalommal rendezték meg a Viharsarok-kupa úszóversenyt a békéscsabai Árpád-fürdőben. A szervező Békéscsabai Előre Úszó Klub beszámolója szerint a viadal ezúttal hű maradt a nevéhez, hiszen esős időben csobbantak vízbe a sportolók és szelték a habokat a megyeszékhelyen.

A kupát a csabai egyesület elnökségi tagja, Tálas Csaba nyitotta meg, aki a rajt előtt a BEUK nevében köszöntötte Zsilinszki Orsolyát. A 24 éves, békéscsabai úszó a májusban, Brazíliában rendezett XXIV. siketlimpián – egyéni csúcsot is elérve – 200 méter pillangón bronzérmes, 800 méter gyorson ötödik, 50 méter mellen hatodik, 100 méter mellen hatodik, 100 méter pillangón hetedik, míg 200 méter mellen negyedik lett. Az értékes pontszerző helyek mellett Zsilinszki érmének fényét tovább emelte, hogy a magyar úszócsapat 1977 után szerzett újra dobogós helyet a siketlimpián.

Az ünnepi pillanatok után következett a verseny, amelyen a csabai klub csaknem teljes létszámban, több mint hetven úszóval képviseltette magát. A helyi egyesület több fiatal tehetsége is most először ugrott medencébe versenykörülmények között és minden csabai remekül helytállt. A hazai és a Békés megyei résztvevők mellett Nyíregyházáról, Debrecenből és Budapestről is érkeztek indulók, ezen kívül határon túli, aradi és nagyváradi utánpótláskorú sportolók is rajtkőre álltak. A húsz egyesületből érkezett indulók száma meghaladta a háromszázat, az összes versenyszámra való nevezésé pedig az ezerkétszázat. A nem teljesen ideális időjárási körülmények miatt is ezúttal az egyéni csúcsok megszerzése helyett gyakorlatszerzésre nyújtott kiváló lehetőséget a kupa a zömmel utánpótláskorú versenyzőknek.

A viadalon tizenhárom egyéni szám szerepelt a programban mindkét nemben, emellett négyszer ötven méter gyorsváltóban a vegyes (két-két fiú és leány résztvevő) csapatok versengése is színesítette a versenyprogramot. A legeredményesebb úszó Mácsok Fruzsina lett, a gyulai sportoló tíz számban diadalmaskodott, csupán a korábbi csabai Okos Glória (100 méter mellen) és az orosházi Bogár Viktória (200 méter mellen) győzte le. A legeredményesebb klubnak járó Viharsarok-kupát otthon tartották a békéscsabai úszók.