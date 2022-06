A 2022–2023-as idény július 31-én rajtol, a sorsolást a nevezések beérkezése és azok jóváhagyása után készíti el a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az új, őszi idényben a tervek szerint három szerdai mérkőzésre van kilátás, a többit az MLSZ a már évek óta megszokott rendszer szerint a vasárnapokra időzítette, kivéve az október 23-i nemzeti ünnep miatti 13. fordulót, amikor szombaton rendezik meg a másodosztályú mérkőzéseket is. A MOL Magyar Kupa 2022–23-as szezonjában a 3. fordulóban csatlakoznak be a csabaiak, melynek tervezett időpontja a szeptember 17-18-i hétvégére esik. Az is ismert már, hogy a november 21 és december 18. között zajló katari FIFA labdarúgó világbajnokság nem befolyásolja majd a másodosztályú fordulókat.