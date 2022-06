A szokásosnál többen választották szombat délutáni programjuknak a Mezőberényi LE–Medgyesbodzás SE bajnoki mérkőzést, ami amellett, hogy– két középcsapat találkozójáról lévén szó – rangadónak is beillett, egyben a berényi ikon, a 39 éves Benyovszki János utolsó fellépését is jelentette.

– Sok minden kavargott bennem, miközben a mérkőzésre készülve végig futtattam a tekintetem a pályán és a nézőtéren – emlékezett vissza a mérkőzés előtti pillanatokra a berényi szurkolók egyik kedvence. – A téli szezonban, a kispályás fociidény után döntöttem el, hogy a nagypályás szezon zárultával vége, befejezem a játékot. Nagyon hosszú volt a tavalyi szezon, ami után kevés volt a pihenő és mivel én kispályán is rendszeresen játszom, ezt ennyi idősen a térdem már nem annyira "tolerálta". Amikor egy ízben sérülten kimentem az egyik edzésre, láttam, hogy a létszám nem volt több tíznél. Kicsit ez is meggyorsította a döntést. Én pedig, ha tehetem, mindig ott vagyok ennyi idősen is, mindent megtettem a csapatért, még kicsit többet is. Nagyon szeretem a csapatot, a játékostársakat és a vezetőkre sem lehet egy rossz szavunk sem, hiszen mindig, minden ígéretüket betartották, a körülményeinkre sem lehet panasz.

Benyovszki János Mezőberényben ismerkedett meg a labdarúgással, nem volt nehéz "megfertőzödnie" a sporttal, hiszen édesapja is futballozott, édesanyja pedig kézilabdázott, gyakorlatilag a pályán nőtt fel.

– Nagy élményt jelentett még 2000-ben, amikor megnyertük a megyei ifjúsági bajnokságot. Emlékszem, a mindent eldöntő meccsen a Szarvast vertük meg három–kettőre – elevenített fel egy meghatározó mérkőzést pályafutása korai szakaszából. A védő felnőttidőszaka 22 évéből közel két évtizedet Mezőberényben töltött el, a kitérőt két rövid szakaszban Körösladány, illetve Kondoros és Kamut jelentette. Utóbbival a megye három egyik csoportjában ezüstérmes lett.