Békéscsabai KK–Honvéd Ludovika 78–55 (20–18, 25–14, 25–5, 8–18)

NB II-es keresztjáték a négyes döntőbe jutásért, Békéscsaba. V.: Földi, Drenyovszki. Békéscsaba: Kovács J. 13/9, Szarvas 6/6, Vágvölgyi 10/3, Milosevics 19/3, Perák 13. Cs.: Czifrák, Korcsmáros, Hajdu M. 14/3, Farkas G., Botos, Salamon 3/3, Gura. Edző: Frey Tibor, Jancsika Árpád.

Kemény védekezés jellemezte a békéscsabaiak játékát, melyekből remek támadásokat vezettek, így el is húztak nyolc ponttal. Ahogy az várható volt, a Honvéd is felvette a ritmust és felzárkózott két pontra. A második negyedben a hazaiak nem engedték, hogy az ellenfél a saját játékát játssza, elől pedig járt a labda, és Vágvölgyiék szinte mindig a legjobb megoldást választották. Fordulás után is óriási energiákat mozgósított a BKK és csak 5 pontot engedélyezett a Honvédnak, így 70–37-ről kezdődött a záró negyed. A mérkőzés ugyan eldőlt, de a továbbjutás még nem, hiszen a Honvéd Ludovika megmutatta a keményebbik arcát, tíz pontot le is faragott a hátrányából.

Jancsika Árpád: – Büszke vagyok mindenkire a csapatból, végig koncentrálva, az edzéseken megbeszélteket betartva, hatalmas szívvel játszottak a srácok. Ez a siker ismét nagyban a fantasztikus közönségünknek is köszönhető, belehajszoltak minket a győzelembe. A párharc még nem dőlt el, de óriási esélyünk van bejutni a négyes döntőbe. Nagyon kemény, fizikális mérkőzésre számítok szombaton, mindent egy lapra feltéve fog küzdeni a Honvéd.