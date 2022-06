Ifjabb Kiss Szilárd együttese az Egyiptom felett aratott 39–20-as győzelem után az Egyesült Államokat (46–5!) és Lengyelországot (30–16) is kitömte, így hibátlan mérleggel jutott be a középdöntőbe, ahol hétfőn Svájccal, kedden Horvátországgal találkozik. A középdöntőből az első kettő bejut a negyeddöntőbe. Továbbjutás esetén a legjobb nyolc között a mieink a franciákkal, a dánokkal vagy a norvégokkal is találkozhatnak.

A békéscsabai születésű és nevelésű Kukely Anna hatszor talált be az eddigi három vb-meccsen. Érdekesség, hogy a jelenlegi magyar vb-együttes három éve U17-es, tavaly U19-es Európa-bajnokságot nyert Celjében, ahol a két Eb-t és a mostani vb-t beleszámítva félelmetes, 17–0-s győzelem–vereség mutatóval áll.