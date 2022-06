Tóth Gábor vezetőedző és Ferenc Károly erőnléti edző már eddig is érvényes szerződéssel rendelkezett a 2022–23-as idényre, hozzájuk csatlakozik a csapat olasz statisztikusa, a római születésű Antonio Ferrari is. A szakember 2017-ben kezdett el a békéscsabai egyesületnél dolgozni, a klubvezetés bizalma pedig azóta is töretlen felé.