Megyeri Gábor Békéscsabán kezdett futballozni, egészen az U15-ös korosztályig rendre alapembere volt a csabai együtteseknek, majd a Budapest Honvéd akadémiáján kapott lehetőséget. Többször meghívót kapott Magyarország utánpótlás válogatottjaiba és a Honvéd harmadosztályú együttesénél is védett. Megyeri Gábor 17 évesen kölcsönszerződéssel az olasz AS Roma együtteséhez igazolt, majd a Seria B-ben szereplő Perugia csapatánál is eltöltött egy évet.