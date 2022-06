Aki szereti a focit, annak elsőrangú programot kínál a Békéscsaba 1912 Előre SE és a Békéscsaba UFC nyári napközis focitábora. Az első turnus hétfőn kezdődött a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia 4-es Honvéd utcai központjában.

– A létszám évről évre duzzad, most hetvenkét gyerek tartózkodik a nyári táborban, főként egyesületi labdarúgók, de vannak külsősök is – tájékoztatott Lászik Milán, a tábor egyik utánpótlásedzője.

– A célunk az, hogy minél több gyereket vonzzunk be a táborba, és ezáltal az újaknak is képzést biztosítsunk. Napi két edzést tartunk, de napközben is vannak különböző feladatok. Céllövölde üzemel, és a labdarúgással kapcsolatos kvízjátékokat oldhatnak meg.

Négy edző vezetésével négy csoportban a 2008-tól a 2016-os korosztályig mozognak gyerekek, és nemcsak fiúk, hanem lányok is. Szomor Sebestyén nem először jár a csabai táborban.

– Egyszer már voltam ebben a táborban, és nagyon tetszett minden. Szeretnék majd az egyesületben focizni, ezért is jöttem el most is a nyári focitáborba. A focit kiskorom óta űzöm, de annyira szeretem, hogy otthon is rendszeresen nézem a meccseket. Mondhatom, hogy a foci már az életem részévé vált. Edzünk, focizunk, de a táborban lehetőségünk van más sportágakat is kipróbálni, például pingpongozhatunk és csocsózhatunk is, de más, focival kapcsolatos játékra is módunk nyílik. Van egy barátom, ő mondta tavaly, hogy jöjjek el a táborba. Ő már öt éve az egyesületben játszik. Tavalyról is vannak ismerős arcok, de már most is szereztem itt barátokat.

A csabai női kézilabdázóknál a táborozás élményét is megismerhették a gyerekek /Fotó: ENKSE/

– Azért döntöttem úgy, hogy eljövök, mert nagyon szeretek focizni – ezt már Belicza Bálint mondja, aki szintén nem „újonc”, egy évvel ezelőtt már belekóstolt a focitábor hangulatába. – Azért szeretem a focit, mert ebben a játékban sokat lehet futni, meg szerintem jól is csinálom. Napi kettőt edzünk, már az első napokban is sokat játszottunk, minden nagyon szuper!

Bálint nemcsak a mozgás öröméért kapcsolódott be a táborba, hanem azért is, mert új gyerekekkel ismerkedhet.

– A régiek mellett – akik csapattársaim is egyben – új barátokat is lehet itt szerezni. Már az első napon összebarátkoztam egy fiúval. A nyári focitábor második turnusát augusztus 1–5. között rendezik meg.

A labdarúgókhoz hasonlóan a Békéscsabai Röplabda SE is két turnusban várja a sportolni vágyó iskolásokat, az egyik június 20-án kezdődött, a másik pedig egy héttel később, június 27-én indult. A második tábor az elsőhöz hasonlóan ötnapos, a napi három étkezés mellett a gyerekek két edzéssel készülnek, de egyéb szórakoztató programok is várnak rájuk.

Az idei tábor fő témája a környezetvédelem és az újrahasznosítás, ezért a mottó a „Think Green, Love Blue”. Ennek szellemében állították össze a tematikus napjaikat is. Különböző ajándékokkal várták a jelentkezőket, akik a kézműves-foglalkozásokon elkészített tárgyaikat is hazavihették. A programban szerepelt egy pósteleki kirándulás, és a szokásos BRSE-exatlon, illetve -tortázással zárták a programot, s így lesz ez majd a második turnusban is. Az elsőre mintegy hetven kislány jelentkezett, de hasonló létszámban gondolkodtak a házigazdák a második táborban is.

A kézilabdás edzések mellett tartalmas programok is voltak

Az elmúlt héten az NB I.-be egy idény kihagyás után visszajutott Békéscsabai Előre NKSE női kézilabdaklubja is nyílt (tehát nemcsak az egyesülethez kötődő gyerekek jelentkezhettek), napközis rendszerű tábort szervezett, a városi sportcsarnokban és a Mester Klubban is negyven-negyven gyermek vett részt a programokon. Fábián Csaba, az ENKSE utánpótlás szakmai vezetője elmondta, a fiatalok nyolcvanöt százalékban már kapcsolatban álltak a sportággal, igazolt versenyzők vagy kezdő óvodáskorúak voltak. A napi két edzés mellett a gyerekek többek között kézműves-foglalkozásokon, kulturális programokon, múzeumlátogatáson, történelmi beöltözős fotózáson is részt vettek, különböző versenyeket szerveztek nekik, és ajándékokat is kaptak.

A tartalmas napok során a legkisebbek is megismerkedhettek a kézilabdával és magával a táborozás élményével, a színes, köztes programok kapcsán is pozitívak a visszajelzések, ahogy Fábián Csaba is jelezte, évről évre fokozatosan emelkedik a résztvevők száma­.