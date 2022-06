Méltó környezetben, a békéscsabai Jókai Színház impozáns miliőjében köszöntötte a városvezetés az atléta Mihály Rékát és az úszó Zsilinszki Orsolyát, valamint az őket felkészítő edzőket, Tóth Sándort és Szarvas Jánost. A két kiválóság, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club futója, Mihály és a Békéscsabai Úszó Klub 24 éves sportolója, Zsilinszki a májusban a dél-brazíliai Caxias do Sulban rendezett XXIV. siketlimpián képviselte Magyarországot és a békési színeket. Mihály Réka 800 méteren a hetedik, 1500 méteren a hatodik helyen végzett Dél-Amerikában, míg Zsilinszki – egyéni csúcsot is elérve – 200 méter pillangón bronzérmes, 800 méter gyorson ötödik, 50 méter mellen hatodik, 100 méter mellen hatodik, 100 méter pillangón hetedik, míg 200 méter mellen negyedik lett. Az értékes pontszerző helyek mellett a csabai versenyző érmének fényét tovább emelte, hogy a magyar úszócsapat 1977 után szerzett újra dobogós helyet a siketlimpián.

A két békéscsabai induló nagyszerű szereplésével dicsőséget szerzett Magyarországnak és Békéscsabának. Mindketten már korábban is világ- és Európa-bajnokságokon, érmeket szerezve képviselték városunkat és klubjaikat, büszkék vagyunk rájuk, a város iránti hűségük, az, hogy csabai egyesületben szerepelnek még most is, külön említésre méltó – méltatta a két kiváló sportembert Szarvas Péter polgármester, aki leszögezte, a kitartás, a szorgalom és az ambíció a sportban mindig meghozza az eredményt, fogyatékkal élve is lehet az élsportban nagyszerű sikereket elérni.

A két versenyző jeltolmács segítségével osztotta meg a gondolatait megjelentekkel, akik megtudhatták, mindketten nagyon jól érezték magukat Brazíliában, ahol nagyon sok kedves és támogató üzenetet kaptak itthonról. Mihály Réka a siketlimpia előtt kétszer is átesett a koronavírusfertőzésen, így nem jutott megfelelő ideje a felkészülésre, ám így is próbált a pozitívumokra koncentrálni. Saját bevallása szerint nem a legjobb eredményt érte el, de így is nagyon örül, hogy kijutott a viadalra. Zsilinszki Orsolya pedig jelezte, jobb eredményeket élt el, mint amilyenre előzetesen számított. Az úszó Brazíliában nyújtott teljesítményéről egyébként külföldi szakvezetők is elismerően szóltak.

A két edző elárulta, hogy tanítványaik roppant nehéz év után indultak a siketlimpián, azonban a kemény munkával le tudták küzdeni az akadályokat, mindent megtettek a versenyek során és büszkék rájuk.