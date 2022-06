Az első külföldi légiósként a görög Stamatia Kyparissi érkezik a Diamant együtteséhez. A fiatal ütő bemutatkozhatott a válogatottban is, PAOK csapatával pedig legutóbb a görög bajnokságban a harmadik helyet szerezték meg. Nincs megállás továbbra sem szerződtetés tekintetében, hiszen újabb bejelentést tett a kaposvári egylet.

Radnai Lili és Radnai Luca, a magyar utánpótlás két nagy tehetsége is a somogyi megyeszékhelyen folytatja a karrierjét. Békéscsabán ismerkedtek meg a röplabdával, végigjárták az utánpótlás-korcsoportokat, illetve az idősebb korosztályokban is kulcsfontosságú szerep hárult rájuk. Még csak tizenhét évesek, de a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhattak, valamint az UP-döntők során is számos sikert könyvelhettek el. Megnyerték az U17-es bajnokságot, az U19-ben pedig éppen csak lecsúsztak a dobogóról, de az U21-es döntőn már összejött a bronzérem.

Radnai Lili az U17-es serdülődöntő legértékesebb játékosa volt, ezzel együtt az MVM Röplabda Utánpótlás Program ösztöndíjasa is lett, az U21-esek között pedig a legtechnikásabb játékos díját zsebelte be a fiatal tehetség.