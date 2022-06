A gazdag labdarúgó-hagyományokkal rendelkező Medgyesbodzáson sokan emlékeznek még a két évtizeddel ezelőtti megyei első osztályú szereplésre, a mostani vezetőket ezek a kellemes emlékek is mozgatták akkor, amikor újra célba vették a megye legmagasabb szintjét.

Bodzáson tisztában vannak azzal, hogy van néhány szegmens, ahol erősíteni kell, ilyen az utánpótlás is.

– A meglévő U19-es csapatunk mellé beindítjuk a gyerekfocit, létrehozunk egy U13-as csapatot is, emellett célunk a Bozsik tornákra való bekapcsolódás is, igaz, ehhez más egyesülettel is össze kell fognunk – beszélt a lehetséges megoldásról Győri Ferenc. – Nem kérdés az sem, hogy a játékoskeretet is meg kell erősíteni. Több, tapasztalt megye egyet megjárt labdarúgóval, illetve tehetséges fiatallal állunk tárgyalásban. A jelenlegi csapatunkban többen már az újrainduláskor is nálunk játszottak. Az alapcsapat, a vezetőség tíz éve tartó elkötelezettsége és Mazán Zoltán edző munkássága garancia lehet arra, hogy a magasabb osztályban is megálljuk a helyünket. Medgyesbodzáson sokan szeretik a focit, a jó mérkőzéseknek ők is fognak örülni.