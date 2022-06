A közelmúltban a kazahsztáni Almati adott otthont a jubileumi, ötvenedik alkalommal megrendezett fekvenyomó-világbajnokságnak, amelyen kiválóan szerepeltek a Békés megyei indulók.

A rangos eseményen a vésztői Marvel Team SE 120 kilogrammos kiválósága, Cserna János az első helyen végzett 250 kg-os eredménnyel Masters 2 (EQ) kategóriában. A nagyszerű pályafutása ötödik világbajnoki aranyát megszerző Cserna úgyis megvédte a címét, hogy kategóriaváltás miatt 17 kilót kellett lefogynia. Az ötödik után aztán következett a hatodik vb-cím is: a Békés megyei versenyző nagyon szoros küzdelemben a Classic kategóriában is a csúcsra ért. A 120 kg-osok Masters 2 viadalán 202,5-ös eredménnyel győzött amerikai Virgin-szigeteki és libanoni riválisát maga mögé utasítva. Az ugyancsak vésztői Balog Nátán a juniorok 74 kg-os kategóriájában lett aranyérmes 160 kg-os teljesítménnyel. Balog karrierje ötödik világbajnoki elsőségét gyűjtötte be.

A világbajnokságon szerepelt magyar csapat Almatiban, a képen balról a második Berke Loránd szövetségi kapitány

A szintén a Marvel Team színeiben induló Berke Loránd – aki egyben a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke is – a 93 kg-os súlycsoportban a Masters1 Classic kategóriában mérette meg magát és végzett negyedik helyen 165 kg-os összeredménnyel. A Békéscsabai Súlyemelő SE versenyzője, Szabó Ágnes a felnőtt hölgyek +84 kg-os open classic kategóriájában ért fel a csúcsra 145 kg-os eredménnyel, fölényesen megelőzve kazah és finn riválisát. A tizenegyedik vb-elsőségét begyűjtő Szabó harmadik fogása alkalmával 153,5 kg-mal próbálkozott, ami új világcsúcskísérlet volt. A csabai sportoló az abszolút versenyben a harmadik pozíciót szerezte meg.

– Sokat készültünk a világbajnokságra. Ági azzal a határozott céllal utazott el Kazahsztánba, hogy világbajnok lesz, és titkon világcsúcsot szeretett volna beállítani – tekintett vissza a Békés megyei versenyzők vb-szereplésére Berke Loránd.