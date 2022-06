Már az előző pontvadászatban is roppant szoros volt az NB II.-es mezőny, de a májusban magunk mögött hagyott szezonban ez még inkább jellemző volt.

A bajnokság során két edzőváltáson is átesett gárda több olyan mérkőzést bukott el, amit előzetesen nyugodtan be lehetett kalkulálni, mint (majdnem) biztos pontszerzést. Ezek közé sorolható idegenben a budafoki (0–2), a Szentlőrinc (1–2), a III. Kerületi TV (3–4), itthon az ETO FC Győr (2–3), a rendkívül fájó Szolnoki MÁV FC (1–2), az Aqvital Csákvár FC (1–1), a Budaörs (0–0) elleni pontvesztések. Ha ezek közül bármelyiket megnyeri a Békéscsaba, nem kell az utolsó pillanatig számolgatni. A csapat 2022-es hazai mérlege egészen a Szolnok elleni mérkőzésig egészen jól alakult, hiszen január 20 és április 17. között (6 hazai mérkőzés) senki sem tudta a Békéscsabát a Kórház utcában megverni.