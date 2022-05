Labdarúgás NB III.-as-mérkőzés. Füzesgyarmat, 150 néző. V.: Virág A. Füzesgyarmat: Fildan – Nagy N. (Bukor, 46.), Raducu (Bartók, 17., Pohl, 57.), Lippai, Pataki – Achim Á. – Achim S., Oltean, Hussein, Cigan – Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, vezetőedző: Szabados Tamás. Tiszaújváros: Herceg – Gelsi, Mahalek, Tóth Sz., Molnár M. – Nagy P., Vitelki B. (Géringer, 90.), Lőrincz – Bartusz, Pap Zs. (Bussy, 73.), Nagy D. (Erős, 84.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

A hirtelen jött meleg ellenére élvezetes első félidőt játszott egymással a két csapat. Az első 30 percben a hazaiak domináltak, nem csak többet birtokolták a labdát, de veszélyesebbek is voltak kapura, azonban ziccerig nem jutottak el. Az utolsó negyedórára átvették az irányítást a vendégek, lehetőségük is volt a vezetés megszerzésére, de a kapufa ekkor még kétszer is kisegítette a sárrétieket.