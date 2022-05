A jókedvre minden okuk megvolt, hiszen a magyar válogatott az éremtáblázat nyolcadik helyén végzett a 28 ország válogatottja közül, ami sokkal jobb eredmény az előző Európa-bajnokság helyezéséhez képest. A szép eredmény elérésében jelentős részt vállaltak a Békés megyei versenyzők, akik egyéniben egy aranyat szereztek, csapatban két ezüst és öt bronzéremmel térhettek haza.

Mezei Nikolett, a Battonyai Barátság SE versenyzője Európa-bajnoki címet szerzett, speciáltörés versenyszámban, s ezüstérmet a női speciáltörés csapatban. Nem a várt küzdelmi versenyszámban, de a sport ezért szép többek között, hogy kiszámíthatatlan.

Edzője, Rádai Roland így látta Niki, és a másik battonyai válogatott, Tóth Balázs teljesítményét.:

– A Porecben megrendezett viadal a meglepetések bajnoksága lett. Több kategóriában is olyan bajnokokat avattak, akikre senki sem számított.Mi is beletartozunk ebbe. Mezei Niki küzdelem kategóriában újabb szoros meccset vívott a lengyel lánnyal, akivel már Benidormban is megküzdött. Most a lengyel versenyző kezét emelték a meccs végén a magasba. Niki első mérkőzései mindig lassabban indulnak be, és elég görcsösek. Ez most rányomta bélyegét erre a küzdelemre, az ellenfél pedig kihasználta azt a pár helyzetet ami adódott neki. Várjuk a következő alkalmat, hogy újra bizonyíthassunk ellene. Niki második kategóriája a speciáltechnikai törés, amiben ifjúsági korosztályban volt már helyezett. Azonban idén, felnőtt kategóriában más történt. Niki önmagát felülmúlva a dobogó legmagasabb fokára lépett. Új fejezet ez a harcművész sportolói karrierjében. Nagyon erős ez a kategória, Nikinek a saját egyéni rekordjait kellett a versenyen megdöntenie ehhez. Nagyon biztató a jövőre nézve. Csapat küzdelemben a szlovén felnőtt női válogatott ellen léptek tatamira, ahol Niki nagyon magabiztos küzdelemmel 4:0 arányban győzte le ellenfelét. Sajnos összpontszámban a csapat alulmaradt a szlovénokhoz képest, így nem jutottak tovább. Csapat speciáltechnikai törésben az alapkörön maximális pontszámmal jutottak tovább. Az aranyért a lengyel lányokkal kellett széttörni. Több körön keresztül a csapat tagjai felváltva hajtottak végre sikeres gyakorlatokat. Végül a lengyel hölgyek bizonyultak jobbnak ezen a napon. Így is fantasztikus, hogy a felnőtt női csapat speciáltechnikai törés ezüstéremmel térhetett haza.

– Tóth Balázs egyéni küzdelemben egy hasonlóan fiatal norvég versenyzővel találkozott a tatamin. Nagyon kiegyenlített küzdelmet láthattunk az első menetben. A második menet elején a norvég ellenfél több tiszta találatot szerzett, amit sikerült is a menet végéig tartania, így győztesen hagyhatta el a pástot. Felnőtt csapatküzdelemben az angol válogatottal kellett összemérni erejét a magyar férfiaknak. Balázs egy rutinos versenyzővel került szembe, aki elég sok kontra technikát használva hozta a mérkőzést. Összességében sikeres versenynek mondható ez az Eb is. Tóth Balázs visszatért a válogatottba, immár felnőttként. Rengeteg munka van mögötte az elmúlt éveket tekintve, és még több előtte, főleg ha a válogatottat akarja erősíteni. A csapat számít rá, természetesen felnőttként a válogatott része lenni és maximális teljesítményt nyújtani a mindennapi teendők mellett nehéz, de nagyon bízunk benne, hogy sikerül neki. Nikinek ez a második felnőtt Eb-je volt.

–Hatalmas tapasztalatot szerzett a súlycsoport mérkőzéseit nézve. Az elmúlt években elért nemzetközi eredmények, és megszerzett tapasztalat összeadva biztosan hoz majd újabb csillogó érmeket a felnőttek között küzdelemben. Külön öröm, hogy más kategóriában is nem csak éremesélyesként, hanem címvédőként léphet majd tatamira a következő Európa-bajnokságon Kolozsváron.

A szarvasi Taekwon-do Klub ifjúsági versenyzője, Bessenyei Domos szintén küzdelemben számított esélyesebbnek, de balszerencséjére a súlycsoport későbbi szlovén győztesével került össze kezdésként. Csapatban viszont mind erőtörés, mind speciáltörésben bronzérmes lett.

Teljesítményét az édesapa-edző Bessenyei Ferenc értékelte:

– Domos első külföldi versenyén, egyéni küzdelemben az első ellenfele a világ- és Európa-bajnok szlovén versenyző volt, aki több tiszta találattal most legyőzte a Szarvasi Taekwon-do klub harcosát. A bajnok a többi mérkőzésen se talált legyőzőre, így ismételten ő diadalmaskodott a kontinens viadalon. Továbbiakban a csapatversenyek következtek, ahol Domosék igazán kitettek magukért. A sok-sok készülés, gyakorlás, edzés meghozta az eredményét, hiszen erő, és speciáltechnikai törésben egyaránt bronzérmet szereztek. Domos verseny felkészítői voltak: Tóth István 4. danos mester, Détár Előd 1. danos mester, Bessenyei Ferenc 1. danos mester, és Rácz Norbert erőnléti edző.

Békés megyéből a legnagyobb létszámú küldöttséggel a magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub érkezett Porecbe. Tamás József tanítványai között rutinos válogatottak, és Eb újoncok egyaránt megtalálhatók voltak. Mind a négy versenyző éremmel térhetett haza, s mind a négy érmes csapat tagja volt.