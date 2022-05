Az Orosházi Spartacus Birkózó Klub két versenyzővel vett részt a viadalon. A szabadfogásúaknál 61 kg-ban Rácz Richárd a döntőig menetelt, és végül ezüstérmet nyert. A 74 kg-osok között Pusztai Tibor a négy közé jutásért kapott ki.

Az Orosházi Birkózó Egyesületet (OBE) öten képviselték, akik valamennyien helytálltak. A szabadfogásúaknál a 61 kg-os Toll Attila a döntőbe jutásért sérülés miatt nem tudott a szőnyegre lépni, így a versenyt sem tudta folytatni.

Az OBE eredményei

Szabadfogás. 57 kg: 6. Kelemen Zsolt. 70 kg: 5. Fekete Bence. 74 kg: 5. Kránitz Adrián.

Kötöttfogás. 72 kg: 6. Pócs Noé.

A Szarvasi Birkózó Egyesületből ketten léptek szőnyegre az ob-n. Szabadfogásban a 70 kg-os Tóth Dominik ígéretesen birkózott, de nem szerzett pontot.

A 86 kg-os Hajduch Nándor ugyancsak szabadfogásban egész nap jó formában birkózott, és megszerezte a bronzérmet.

Jelentős eredmény mindez, hiszen Szarvas először tudhat magáénak felnőtt országos bajnoki érmet birkózásban.

Sükösd Attila edző így értékelt: – Nándi egész nap koncentráltan, összeszedetten birkózott, félelmet nem ismerve ugrott minden ellenfelének, pedig még csak a juniorok között is csak első éves. Ezt vártam tőle, és ezért is vittem el a versenyre. Az már csak hab a tortán, hogy érmes lett. Kisgyerekként került hozzám és most tessék, felnőttek között bizonyíthatott. Gyorsan telik az idő. Igazán tetszett a hozzáállása, nem nyomta össze a teher sem, hogy ő lehet az első aki Szarvasnak felnőtt országos bajnoki érmet nyerhet. Remélem itt nem áll meg a lendülete, és továbbra is ilyen jó kedvvel birkózik! Igazán büszke vagyok rá.