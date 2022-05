NB III.-as-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. V.: Kakuk Sz. Békéscsaba II: Czinanó – Szabó Zs., Sipaki (Bacsa, 79.), Czvalinga (Zahorán, 79.), Kasik – Styecz (Marik, 76.), Korógyi, Bónus, Zelik (Mágocsi, 63.) – Oláh Á., Varga T. (Cservenák, 76.). Edző: Mészáros Márk. Hajdúszoboszló: Mészáros – Barnucz, Kónya (Domonkos, 89.), Vincze, Sütő (Fenyőfalvi, 53.) – Lénárt, Berdó, Kis Sz. (Drobina, 72.), Csiki – Szabó L. (Baranyi, 89.), Máté (Fehér, 89.). Vezetőedző: Csillag László.

A vendégek szemszögéből nem is kezdődhetett volna jobban a mérkőzés, hiszen már az elején tetemes előnyt szereztek a megilletődött házigazdákkal szemben.

A 7. percben Czinanó még bravúrral ütött ki egy rátűzött labdát, de a kipattanó Csiki elé került, aki nem hibázott, 0–1. Három perccel később Kis Szabolcs 16 méteres átlövésével szemben bizonyult kiszolgáltatottnak a csabai hálóőr, 0–2. Szerencsére a hazai fiataloknak ez sem szegte a kedvét. Szépen lassan magukra találtak és a 33. percben Szabó Zsombor fejesével a szépítés is összejött számukra. A védő egy pontos beadást bólintott a kapuba, 1–2. Öt perccel később újabb szép hazai gólnak tapsolhatott a publikum: Varga Tamás a tizenhatos bal csücskéről zúdított pontos lövést Mészáros kapujába, 2–2.

A második félidő ismét a hajdúságiak számára kezdődött jobban. Szabó L. az 50. percben a tizenhatos előteréből küldött lapos lövést a hosszú sarokba, 2–3. Nem sokkal később Máté 20 méteres szabadrúgása is utat talált Czinanó kapujába, 2–4. A folytatásra ismét rendezte sorait a Békéscsaba, de a próbálkozásai ellenére elmaradt a gólszerzés, a 81. percben pedig le is zárult a meccs érdemi része, miután Lénárt 16 m-es váratlan lövése, Czinanót is meglepve landolt a kapu közepébe, 2–5.

Magyar bajnokikon kevés olyan alkalom van, amikor 4-5 találat is születik átlövésekből, de most ez egy ilyen volt. A rutinos vendégek pontosabbak voltak, nem érdemtelenül nyertek.

G:: Szabó Zs., a 33., Varga T., a 38., ill. Csiki, a 7., Kis Sz., a 10., Szabó L., az 50., Máté, az 58., Lénárt, a 81. percben Jó: Szabó Zs., Korógyi, Varga T., ill. Lénárt, Mészáros, Máté.

Mészáros Márk: – Az elején kapott két elkerülhető gól megzavart minket. Úgy gondolom, hogy a mezőnyben partiban voltunk ellenfelünkkel, ami helyzetekben, a félidő végére pedig gólokban is megmutatkozott. Rosszkor jött a szünet, ami kizökkentett bennünket, onnan pedig már nem volt meg az a plusz a csapatban, amivel fordítani tudtunk volna.