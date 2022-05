A kétnapos viadal első napján az U14-es korosztály mérte össze tudását, majd a második napon a kadett-, a junior-, az U21-es és a felnőttversenyszámokat rendezték. Az U14-eseknél Szebe-gyinszki Rita kezdett a szarvasi fiatalok közül, aki rögtön 8:0-s eredménnyel bizonyította rátermettségét, ám egy bírók által nem értékelt rúgás miatt lemaradt a döntőről.

A vigaszágon bizonyíthatott a szarvasi fiatal, és bronzéremmel fejezte be a versenyt, ezzel megszerezte élete első érmét a magyar bajnokságon. Bagi Ádám kicsivel később hasonlóan járt: végig harcosan küzdött korosztálya legjobbjaival, azonban két mérkőzésen is pont nélkül maradt tiszta fejrúgása, és támadó akciója is, így önhibáján kívül lecsúszott a dobogóról, végül a negyedik helyen fejezte be a versenyt.