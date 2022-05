A Tóth Sándor vezetőedző útmutatásait követő atléta pénteken az Azusa Pacific Last Chance-en versenyzett 800 méteren, ahol a harmadik helyről hajrázva nyert 2:07,81 perces új egyéni csúccsal, ráadásul új egyetemi rekordot felállítva. Az erős 800 méteres futás után szombaton 1500 méteren is elindult, ahol 4:22,43 perces idővel a második helyen a győztes mögött kevesebb, mint fél másodperccel ért célba, ami azt is jelenti, hogy a ranglistán a 8. helyet foglalja el.

Novák mindkét számban kvalifikálta magát a "Nationalsra", az Egyesült Államok országos bajnokságára (NCAA Division II.), amelyre május 26. és 28. között a michigani Allendale városában kerül sor.

A békéscsabai futónő a napokban egyetemétől átvehette a 2021–22-es szezon egyéni női év sportolója díjat és a mezei futó csapat legértékesebb tagja elismerést.