Bucsa SE–Magyarbánhegyesi FC 1–4 (1–4)

Bucsa, 50 néző. V.: Dohar. G.: Lázók A., ill. Kopócs 3, Matuz P. Jó: ill. az egész csapat.

Kintner János (Magyarbánhegyes): – Az első félidőben bevállaltuk a nyílt sisakos küzdelmet, mert reméltük, hogy győzelemhez vezet és így is történt. A második játékrészt adok-kapok csata jellemezte, itt is ott is kialakult helyzetekkel, melyeket nálunk Németh Pisti bravúrokkal hárított.

A megyei III. o. állása

1. Magyarbánhegyes 21 — 1 114—16 63

2. Mezőmegyer II. 19 1 2 88—31 58

3. Sarkadkeresztúr 15 3 5 60—37 48

4. Kamuti SK 14 3 4 62—25 45

5. Bucsa SE 12 2 7 77—38 38

6. Medgyesegyháza 7 5 10 44—48 26

7. Végegyháza II. 8 1 14 44—65 25

8. Vésztői TK 6 6 11 37—45 24

9. Telekgerendás 7 2 13 59—90 23

10. Gerlai SE 5 5 12 44—68 20

11. Zsadány KSE 6 1 14 35—71 19

12. Kötegyán 5 3 11 31—62 18

13. Békéssámson 1 — 21 14—113 3

A Csárdaszállási SZSK és a Pusztaföldvári SE kizárva.