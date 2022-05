Kisvárda Master Good II–Békéscsaba 1912 Előre II. 3–2 (3–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Kisvárda, 150 néző. V.: Nagy R. Kisvárda II: Perehanec – Czene, Králik, Vass, Sikorszki – Bíró R., Avetiszjan – Simon M. (Kirjukin, 60.), Nikolasin (Szirota, 83.), Heles (Perevuznik, 72.) – Bokor (Gritsu, 72.). Vezetőedző: Kocsis János.

Békéscsaba II: Tóth A. – Sipaki, Szabó Cs., Czvalinga, Zahorán (Kasik, 80.) – Pap Sz., Bónus, Styecz, Marik (Zelik, 46.) – Oláh Á., Mágocsi. Edző: Mészáros Márk.

Kissé bátortalanul kezdett a tovább fiatalított csabai együttes, ennek hozományaként a félidő közepéig tetemes hátrányba került. Egy szabadrúgásból már a 9. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, amelyet Bíró R. középről, 20 méterről tekert a jobb felső sarokba, 1–0. Két perccel később Nikolasin talált be Tóth kapujába, aki a jobb összekötő helyén tört be zavartalanul a tizenhatoson belülre, majd 14 méterről laposan kilőtte a jobb alsó sarkot, 2–0. A 22. percben Marik rúgta fel a tizenhatoson belül Helest, a büntetőt Bíró lőtte a jobb sarokba, a labda Tóth kapusról vágódott a hálóba, 3–0. A folytatásra összekapták magukat a lila-fehérek és egyre bátrabban játszottak. Ennek eredménye lett a szépítés is a 34. percben. Czvalinga tört a tizenhatoson belülre, egy csel után középre centerezett, a labda pedig a menteni igyekvő Králik lábáról a saját kapujába vágódott, 3–1.