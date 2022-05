– Ricsi élete egy üzleti vállalkozás, befektet a felkészülésébe, és reméli, a pénzdíjakból többet keres a befektetéseinél. Ez viszont olyan nagyságrend, amit a Magyar Sakkszövetség nem tud és egy bizonyos hozzájáruláson túl nem is akar finanszírozni, hiszen a hasznát is csak korlátozottan látja. Nekünk Rapport válogatott szereplése a fontos, márpedig a válogatottban ő öt éve nem vállal szereplést, mert nem fért bele a programjába. Én ezt tulajdonképpen megértem, hiszen neki pénzt kell keresnie, és meg kell terveznie, hol és kivel játszik – mondta Szabó.

A sportvezető szerint a profi sakkban manapság már euró-, rubel-, dollár- és jüan-tízmilliók mozognak, amivel a nemzeti sakkszövetségek, de még a nemzetközi szervezet sem tudja felvenni a versenyt. Az elnök Rapport ügyével kapcsolatban fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a 26 éves versenyzőnek nem a román állam vagy a román sakkszövetség fog pénzt adni, amely anyagi helyzetéből fakadóan nem is tehetné meg, hanem egy üzletember száll be a sportágba, akinek ez megéri. Rapport Richárd az ő sportfogadási cégének arca lesz, és miután a vállalkozás román, az alku feltételéül szabta a román zászló alatti versenyzést is.

Szabó újfent deklarálta, azon dolgoznak, hogy hosszú távú megoldást találjanak az ügyben, mindenáron szeretnénk megtartani Rapport Richárdot, és úgy gondolja, az ügyben adódhatnak még jogi fordulatok, nagy illúziója azonban a nemzetközi szövetség szabályozása miatt nincsen.

A románok elindították az átigazolást

Az MTI – a szervezet közlése nyomán – a hétvégén arról számolt be, hogy a Román Sakkszövetség elindította Rapport Richárd és felesége, a szerb Jovana Rapport (leánykori nevén Vojinovics) átigazolási eljárását, hogy a jövőben mindketten román színekben versenyezhessenek.

Vlad Ardeleanu, a román sportági szövetség elnöke a közösségi médiában közzétett megszólalásában úgy fogalmazott: megtiszteltetés és öröm számukra, hogy egy olyan kiváló sakkozó, mint Rapport Richárd, aki a májusban közzétett világranglistán az ötödik helyet foglalta el, Romániát képviselheti a jövőben.

A sportvezető azt is hozzátette: mielőbb integrálni akarják a román csapatba Rapportot, hogy együtt kiváló eredményeket érjenek el. Ardeleanu közölte azt is, hogy továbbra is jó szakmai viszonyt szeretnének ápolni a magyar és a szerb szakszövetséggel is.