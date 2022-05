Labdarúgás NB III.-as-mérkőzés. Füzesgyarmat, 350 néző. V.: Fehérvári. Füzesgyarmat: Fildan – Borbély, Oltean, Lippai, Pataki – Achim Á. – Achim S. (Nagy N., 76.), Hussein, Cigan (Bartók, 76.) – Bukor (Márkus, 30.), Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás. Hajdúszoboszló: Mészáros – Barnucz (Fenyőfalvi, 80.), Kónya, Vincze, Csiki – Szathmári, Kis Sz. (Éles, 72.), Berdó, Szabó L. (Somogyi, 90.) – Sütő, Lukács Zs. Vezetőedző: Csillag László.

Az első félidőben egy visszafogott hazai és egy motivált vendégcsapat küzdött egymással, a pályán ennek megfelelően jobbára az történt, amit a szoboszlóiak akartak. Ehhez szorosan hozzátartozott a 25. percben született gól is, melyet az ex-gyarmati Kis Szabolcs készített elő, akinek a centerezését Csiki 16 méterről laposan lőtte a jobb alsó sarokba, 0–1.

Szünet után valamivel élénkebben kezdtek a házigazdák. Meg is nyílt előttük az egyenlítés lehetősége, hiszen az 57. percben Cigannal szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül. A büntetőt azonban a sértett elhibázta, ami kihatott a további teljesítményükre. Hét minutával később a látogatók pontosabbnak bizonyultak, igaz az újabb góljukhoz hathatós segítség is kellett a védelem tagjaitól. Egy középre tett labda Lippai lábáról perdült a balról érkező Lukács Zsombor pedig az ötös bal oldali sarkáról a hálóba lőtte azt, 0–2. Ezzel a meccs érdemi része le is zárult, hiszen a hazaiak hitevesztetten küzdöttek, és mintha a megváltó hármas sípszóra várták volna a félidő második részében. A vendégek tíz emberrel fejezték be a találkozót, mert Éles a 79. percben megtaposta ellenfelét, amiért piros lapot kapott.

G.: Csiki, a 25., Lukács Zs., a 64. percben. Kiállítva: Éles, a 79. percben. Jó: Achim Á., ill. Berdó, Sütő, Lukács Zs., Szathmári.

Boros Tibor: Az elmúlt egy hét három veresége alapján sajnos beigazolódtak a félelmeim. Egy-két rutinos játékostól eltekintve fizikálisan és pszichésen elfogytunk, a fiataljaink pedig még futómunkában sem tudják kisegíteni őket.