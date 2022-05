Hiba, hiba hátán mindkét oldalon, kellett egy kis idő, mire a csapatok felvették a megfelelő fordulatszámot. Egyik sem tudott megugrani a másiktól, váltva vezettek a csapatok egy-egy ponttal. Aztán Drpa három pontjával ellépett a Csaba, 13:10-nél azonnal ki is kérte az időt a Vasas edzője. Amikor már öt volt a különbség, Athanaszopulosz edző két poszton is cserélt, többek között Király-Tálast is lehozva a pályáról. Azért a tét érződött a Vasas játékán is, Törökék mintha idegesebbek lettek volna a megszokottnál. A Csaba olykor parádés megoldásokkal tartotta 4-5 pontos előnyét, 20:15-nél ismét a Vasas edzője kért időt. A hajrá aztán persze hogy izgalmasan alakult, a Vasas felszívta magát és visszajött egy pontra. Glemboczki blokkja után mégis a Csabának volt három szettlabdája, végül kettőt elvesztegetve, de Drpa parádés ütésével a hazaiaké lett a játék!

A 2. játszma elején nagyon elengedte vendégét a BRSE, amely négypontos hátrányt próbált meg lefaragni. Nem igazán sikerült, a Vasas kontrollálta a játékot, és tovább tudta hizlalni előnyét. A csabaiak azonban nagy sorozatba kezdtek, és a szett derekán már ők vezettek egy ponttal. A vendégek több labdamenet végén is reklamáltak, ezzel is a Békéscsaba malmára hajtva a vizet. A hazai csapat szenzációsan játszott ebben az időszakban és sikerült hatpontos előnyt kiépíteni. És ezt a különbséget még növelni is tudta, és ahogy az első hazai meccsen, most is 2:0-ra vezetett.