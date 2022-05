A három szeren is finalista Szujó Hanna talajon állt legközelebb az éremhez. A Torna Club Békéscsaba versenyzője korábbi sérülése után nagyszerűen szerepelt a franciaországi versenyen.

A szerenkénti döntők az ugrással kezdődtek. A Magyar Torna Szövetség hivatalos honlapja szerint mindkét finalista, Szujó Hanna és Mayer Gréta is szép ugrásokat mutatott be. Szujó Hanna végül 12,225 ponttal ötödik, míg Mayer Gréta 12,650 ponttal harmadik lett. Felemáskorlát Makovits Mirtill (12,700) első, Makai Lilla (12,400) második lett. A délutáni fináléban gerendán Szujó Hanna 12,350 ponttal negyedik, megelőzve Makovits Mirtillt (12,250). Talajon, Szujó 12,150 ponttal szerezte meg a 4. helyet, Mayer Gréta pedig belehibázott az egyik sorába, így 11,700 ponttal hetedikként fejezte be a versenyt.

A csapatverseny szép magyar érmet hozott: a Mayer Gréta, Makovits Mirtill, Makai Lilla Szujó Hanna, Balázs Kíra (KSI SE) összeállítású magyar női együttes második helyen végzett.

– Elégedett vagyok, és nagyon büszke arra, hogy a kinti körülmények, a sok utazás mellett nagy rontás nem volt, és szépen tornáztak a lányok – dicsérte Szujó Hannáékat Draskóczy Imre szövetségi kapitány. – Ez a verseny a felnőtt Európa-bajnokság szempontjából is hasznos volt. Felemáskorláton megismétlődött a mersini Eb-finálé: itt is két magyar tornász állt a dobogó tetején Makovits lett az első Makai a második. Gerendán volt több apró rontás, így ott nem nyertünk érmet, ahogy talajon sem, de jó gyakorlatok voltak, apróbb hibákkal.

Érdekesség, hogy ezt a Gymnasiadét eredetileg a 2020-ben rendezték volna meg. A Covid miatt azonban el kellett tolni, így viszont az itt résztvevő tornászok közül már sokan felnőttnek számítanak a nőknél, ezért a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) felnőtt szabályzata szerint pontozták őket. Ezzel persze nemcsak a magyarok voltak így, több nemzetből szerepeltek olyan tornászok, akik már felnőttnek számítanak.