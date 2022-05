Labdarúgás - Megye I. 1 órája

Háromszor egyenlített a Nagyszénás

Háromszor is vezetett az Orosházi MTK-ULE, közelebb is állt a győzelemhez, mégis döntetlen lett vége az edzőváltáson átesett Nagyszénás SE ellen a megyei I. osztályú bajnokság felsóházi pénteki mérkőzésén. Az Alsóházban a Jamina a gólkirályjelölt Miklya duplájának is köszönhetően győzött a Csabacsűd ellen.

Orosházi MTK-ULE 1913–Nagyszénás SE 3–3 (2–1) Megyei I. osztályú mérkőzés. Felsőház. Orosháza, 300 néző. V.: Zahorán. Orosháza: Marunák – Varga P. (Kovács D.), Kasuba, Dajcs, Vincze, Selmeczy, Harangozó, Csőke (Szabó Á.), Fehér, Miszlai, Gedó. Edző: Buza Barnabás, Kvasznovszky József. Nagyszénás: Magony – Darida, Simon L. (Leszkó), Kolozsvári J. (Kiss Z.), Kókai Á. (Frankó), Vili, Libor, Rafaj, Takács, Kovács L., Márk. Játékos-edző: Juhász Norbert, Vili Máté. G.: Harangozó a 24., Miszlai (11-esből) a 38., Kovács D. a 78., ill. Simon L. a 32., Kovács L. a 47., a 81. percben. Jó: Gedó, Selmeczy, ill. Kovács L., Simon L. Kvasznovszky József: – Egy szezonra való gólhelyzetet hagytunk kihasználatlanul, így más eredmény nem is születhetett. Juhász Norbert: – Reális eredmény született, gratulálok mindkét csapatnak. A mérkőzés sportszerű keretek között zajlott. Jamina SE–Csabacsűdi GYLSE 3–2 (0–1) Alsóház. Békéscsaba, 50 néző. V.: Telek. Jamina: Démusz – Horváth M., Kardos T. Okos (Ursz), Ulrich, Miklya (Gál), Lipták-Pikó (Németh), Szaszák, Papp D. (Zelenyánszki K.), Bereczki (Leszkó), Bencsik. Edző: Pozsár Gábor. Csabacsűd: Rohony – Pecznik, Gerhát, Sovány, Endrefalvi, Király, Kasik, Benyó, Sándor, Urbancsok, Kasik, Kiss G. Edző: Sechna Gábor. G.: Miklya a 64., a 72., Leszkó a 86., ill. Urbancsok a 43., Kasik (11-esből) a 82. percben. Kiállítva: Horváth M. a 81. percben. Jaminai jók: Kardos T, Szaszák, Bencsik. Mi sem tudjuk, hogy nyertük meg ezt a mérkőzést. Annyi a pozitívuma, hogy véget ért! – Pozsár Gábor.

