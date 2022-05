A csabaiaknak a szintén az élétéért küzdő III. Kerületi TVE ellen kellett kivívni az osztályban maradást. Nem volt kérdés, hogy az utóbbi évek legfontosabb és legnagyobb téttel bíró mérkőzésére került sor vasárnap.

A képlet egyszerű volt: ha nyer a Békéscsaba, nem kell számolgatni, a többi kiesés ellen harcoló csapat szereplésétől függetlenül egészen biztos a bennmaradás. A lila-fehéreknek volt miért visszavágniuk az óbudaiaknak, hiszen az őszi 19. fordulóban háromszori vezetés után is vereséget szenvedett a csapat (3–4). Az április 13-a óta Pintér Attila által irányított vendégek megnyerték a legutóbbi, Nyíregyháza elleni mérkőzést, és még joggal bizakodtak abban, hogy ha nyernek Békéscsabán, bennmaradhatnak az NB II-ben.

NB II-es mérkőzés. Békéscsaba, 2230 néző. V.: Vad II. (Kóbor, Bornemissza). Békéscsaba: Winter – Puskás G. (Hodonicki, 73.), Farkas M., Bora, Fazekas L. – Horváth P., Kitl, Zvara, Máris (Miló, 66.) – Ilyés (Tóth D., 90+2.), Lukács R. (Pantovics, 66.). Vezetőedző: Brlázs Gábor. III. Kerületi TVE: Balázs J. – Kulcsár D., Erdei G., Szalai V., Köböl – Fejes, Egerszegi (Remili, 76.), Daróczi (Borvető, 53.), Bekker (Mykytyshyn, 67.) – Barczi, Birtalan (Schuszter, 76.). Vezetőedző: Pintér Attila.

Sárga lap: Kulcsár a 14., Lukács R. a 37., Bora a 68., Puskás a 72, Erdei a 92. percben.

Szögletarány: 9:10 (4:4)

Fotók: Bencsik Ádám

A kezdeti puhatolózó játék után a békéscsabaiak előtt adódott az első komolyabb lehetőség, amelyből Máris Dominiknek köszönhetően gól is született. Itt is ott is, keménykedtek kicsit a játékosok, többször és többen is ápolásra szorultak. A 35. percben az egyébként is nagyon aktív Barczi alakítása után, egyenlített Pintér Attila csapata. A gól nem elkedvetlenítette, hanem feltüzelte a lila-fehéreket, és három perccel a szünet előtt, szép összjáték után a gólkirály-jelölt Lukács Raymond közeli fejesével ismét vezetést szerzett.

Óriási küzdelmet hozott a második félidő, a kerületiek minden követ megmozgattak az egyenlítés érdekében, de gólt nem tudtak rúgni, így maradt az első félidő végén kialakult eredmény. A békéscsabaiak ezen a mérkőzésen nagy szívvel játszva fektették két vállra vendégeiket és ezzel megőrizték NB II-es tagságukat, az óbudai csapat pedig egy év után ismét az NB III-ban játszik.

Brlázs Gábor: – Természetesen nagyon boldog vagyok, a csapat maximálisan kitette a szívét és a lelkét a pályára, ez döntött a mérkőzésen. Abszolút megérdemeltük a győzelmet és a bennmaradást is. Remélem, hosszabb távon nem a kiesés ellen kell küzdeni a csapatnak, amely most megmutatta, hogy van tartása.

Pintér Attila: – A fiúk mindent elkövettek annak érdekében, hogy jó mérkőzést játszunk. Meg voltak a lehetőségeink, hogy nulla–nullánál is gólt szerezzünk, de addig, amíg ilyen gólokat kapunk, addig egy csapat nem tud bennmaradni. Kettő–egynél volt két olyan helyzetünk, amivel simán fordíthattunk volna. Gratulálok a Békéscsabának, hogy bennmaradt az NB II-ben. Gajdács Pál

