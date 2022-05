A második félidőt ismét lendületesen kezdtek a borsodiak. Nem maradtak el az újabb gólok sem: az 52. percben Korbély ezúttal egy 16 méteres átlövéssel talált be, 4–0. A vendégek szárnyaszegetten küzdöttek, nem is kerülhették el az újabb gólt. A 67. percben a csereként beállt Sós egy beadást értékesítve, közelről növelte a DVTK előnyét, 5–0. Több gól már nem esett, bár a frissebb és gyorsabb házigazdák, és akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna, amennyiben a gyarmatiak kapitánya nem véd szenzációsan. G.: Ivánka, az 5., Korbély, a 21., az 52., Tóth Borisz, a 29., Sós, a 67. percben.

Jó: az egész hazai csapat, ill. Fildan (a mezőny legjobbja), Achim Á.

Boros Tibor: – Amitől féltem a Tiszaújváros elleni mérkőzés közben, az beigazolódott, a sérült és eltiltott játékosainkat nem tudjuk érdemben pótolni. Ráadásul a bajnokság végére pszichésen és fizikálisan is elfáradtak a rutinos embereink. Fildan kapusnak köszönhetjük, hogy nem szenvedtünk kétszámjegyű vereséget, akinek legalább tíz bravúrja akadt.