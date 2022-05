A labdarúgás sportágban tradicionálisan magas a nevezői szám, idén is majdnem 10 ezer felső tagozatos fiú- és lány diákot neveztek be ebben a korcsoportban. Borsod, Pest és Szabolcs megye mindkét nemben a legaktívabb megyék közé tartozott a nevező csapatok létszámát tekintve. Az országos döntőbe a megyék legjobbjai jutottak be, 20-20 csapat mérte össze tudását a kétnapos küzdelmek során.

A lányoknál a Békés megyét képviselő gyulai Implom József Általános Iskola csapata végig remekül játszott, és a döntőbe jutott. A fináléban a szombathelyi Neumann János Általános Iskola együttese ellen a rendes játékidőben nem született döntés, a találkozó 1–1-es döntetlennel zárult.

A büntető rúgások során a Vas megyeiek 3–2-re győztek, így a gyulai csapat ezüstérmes lett.

A fiúknál a békési dr. Hepp Ferenc Általános Iskola csapata a hatodik helyen végzett, miután a helyosztón 4–2-re kikapott a szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola együttesétől.