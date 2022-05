Összesen mintegy kétszáz mozogni vágyó lépett rajtkőre, az eseményen Békés megyéből is szép számmal rajthoz álltak, akik több dobogós helyezést is bezsebeltek. Közülük is kiemelkedtek a gyulai Legeza testvérek, László és Péter, akik egymást váltva nyerték az arany- és ezüstérmeket. A tótkomlósiak közül pedig a Rozmárok klubvezetője, Kancsó János aratott leginkább korcsoportjában.

A Békés megyei érmesek

Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület: Csirmaz Sándor, Gazsiné Hrabovszki Edit, dr. Kocsor Ferencné, Németh Éva.

Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub: Bagi Csilla, Csepeli Pálma, Fehér Edit, dr. Legeza László, Legeza Péter, Murnyák Zsuzsanna.

Tótkomlósi Rozmárok: Apatóczki István, Budai Mihályné, Fodor László, Földesi Róbert, Gáll Jánosné, Kancsó János, László-Zsurzs Henrietta, Lopusni Lászlóné, Rajki Józsefné.