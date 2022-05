Az idei eseményre 36 klub delegálta legjobbjait, a hazaiakon kívül Romániából, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek idősek.

Összesen mintegy kétszáz mozogni vágyó lépett rajtkőre, az eseményen Békés megyéből is szép számban rajthoz álltak, akik több dobogós helyezést is bezsebeltek. Közülük is kiemelkedtek a gyulai Legeza testvérek, László és Péter, akik egymást váltva nyerték az arany- és ezüstérmeket. A tótkomlósiak közül pedig a Rozmárok klubvezetője, Kancsó János aratott leginkább korcsoportjában.

A Békés megyei érmesek. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület: Csirmaz Sándor, Gazsiné Hrabovszki Edit, dr. Kocsor Ferencné, Németh Éva.

Gyulai Dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub: Bagi Csilla, Csepeli Pálma, Fehér Edit, dr. Legeza László, Legeza Péter, Murnyák Zsuzsanna.

Tótkomlósi Rozmárok: Apatóczki István, Budai Mihályné, Fodor László, Földesi Róbert, Gáll Jánosné, Kancsó János, László-Zsurzs Henrietta, Lopusni Lászlóné, Rajki Józsefné.