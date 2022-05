Konkurens csapatok is fejet hajtottak a békéscsabai atléták teljesítménye előtt, akik kitűnően szerepeltek a csapatbajnokság keleti régió elődöntőjében. Olyan klubokat előztek meg, mint a Diósgyőr, az Ikarus, a Debrecen, a BEAC, a Nyíregyháza, az UTE és a Szolnok. A harmadik hely azt is jelenti, hogy bejutott a szeptemberi döntőbe, ahol a Keleti és Nyugati csoport első tíz helyezettjei versenyeznek.

A békéscsabaiak világbajnoka, Márton Anita három számban indult, két számban győzött, kalapácsvetésben pedig a 2. helyen végzett. A kiváló vágtázó, Steigerwald Ernő 400 méteren kitűnő eredménnyel, eddigi legjobbjával győzött, 200-on egyéni csúcsot futva második lett, de a 4x400 m-es váltónak is az egyik frontembere volt. Az olimpikon Oláh Barbara 5000 m-es gyaloglásban magabiztosan nyert. Bogdán Annabella gerelyhajításban hozta a 2. helyet, de még súlylökésben is pontokat szerzett.

Nagyszerűen szerepeltek a jeruzsálemi ifjúsági Európa-bajnokságra készülő versenyzők, Erős Eszter, Kis Petra, Baukó Petra, Kovács Alexandra és Zahorán Milán is. Harmadik helyezett lett az U20-as világbajnokságon induló, félmaratont is bevállaló Karsai Gábor, és a három számban is pontot szerző Döme Adél.

A nap fénypontja mindig a befejező 4x400 m-es váltó. A békéscsabai csapat egészen kiváló futással a második helyre küzdötte fel magát, Steigerwald Ernő kezdő emberként – két futással a lábában – első helyen hozta a váltóbotot, a második versenyző, a sérüléssel küszködő Hrabovszki Balázs is jól tartotta magát, harmadikként a teljesen újonc dr. Zelenyánszki Márk szépen futott, táv közben a harmadik helyen, de a végén felküzdötte magát a másodikra. A hosszú ideje sérült Nadj Levente csak a váltót tudta vállalni, de nagyon jó futással másodikként hozta be a csapatot.

Komáromi László az 50 év felettieknél 3000 méteres akadályfutásban új országos csúcsot futott. Ideje: 11:06,97. Komáromi a szinétn békéscsabai dr. Kovács Mihállyal a júliusi tamperei szenior Eb-re készül.

A csapatbajnokságra felkészítő edzők – Erdős Péter, Adorján László, Bagi Árpád, Tóth Sándor, id. Eperjesi László, Urbanikné Rosza Mária, Solticz Kálmán, Szebegyinszki Richárd, Varga Lőrinc – is minden dicséretet megérdemelnek.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei.

Női. 800 m: 3. Kis Petra Sára 2:11,65. Súlylökés: 1. Márton Anita 17,70 m. Diszkoszvetés: 1. Márton Anita 51,72 m, 3. Baukó Petra 43,23 m. Kalapácsvetés: 2. Márton Anita 42,43 m. Gerelyhajítás: 2. Bogdán Annabella 55,44 m. 5000 m-es gyaloglás: 1. Oláh Barbara 23:16,58, 3. Kovács Alexandra 23:37,92. Rúdugrás: 2. Erős Eszter 370 cm, 3. Döme Adél 360 cm.

Férfi. 200 m: 2. Steigerwald Ernő 21,24. 400 m: 1. Steigerwald Ernő 47,22. 1500 m: 3. Zahorán Milán 3:56,87. 5000 m: 3. Karsai Gábor 14:42,05. 4x400 m-es váltó: 2. Kopp Békéscsabai AC (Steigerwald Ernő, Hrabovszki Balázs, dr. Zelnyánszki Márk, Nadj Levente) 3:20,18.