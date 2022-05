A BRSE mindkét korábbi hatos fináléban itthon tartotta az aranyat, és a csabaiak a korábbi több mint négyszázszoros válogatott legendáról, Torma Ágnesről elnevezett U19-es, ifjúsági ob döntőben is esélyesként léptek pályára. Nagy Attila címvédő együttese (amely az aktuális idényben korábban csak egyszer, még a középszakaszban maradt alul tavaly decemberben) a hatos döntő B csoportjában először az Újpest A csapatával találkozott – ez a két klub vívta a tavalyi aranycsatát is, és ezúttal is a Csaba nyert. A csoportgyőzelemért a BRSE és az MTK Budapest csapott össze, méghozzá este tízórai kezdéssel… A hazai sportági szövetség beszámolója szerint az első játéknap során ugyanis három mérkőzés is csak öt játszmában dőlt el, így a program jócskán megcsúszott, tizennégy óra alatt tudták csak lebonyolítani­ a hat csoportmeccset.

Az MTK és a Csaba (a hazaiakat a feladó Feld Bettina menet közbeni sérülése is megrogyasztotta) találkozója éjfél után ért véget, és végül a fővárosaik örülhettek. Az elődöntőért így keresztjátékot kellett vívnia a Feldet elveszítő BRSE-nek a Szeged ellen. A lelkes csongrádiak már kétszettes előnyben voltak, ám a hatalmasat küzdő csabaiak meg tudták fordítani­ a játékot, és bejutottak a négy közé. Az elődöntőben azonban már egyértelműen megmutatkozott a fáradtság a rendkívül erőltetett menetet produkáló hazai csapaton – a békéscsabai játékosok huszonkét óra leforgása alatt játszottak le három mérkőzést. A Vasas A együttese három játszmában nyert a döntőbe jutásért, így eldőlt, nem lesz ­címvédés.