NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Újkígyós, 50 néző. Vezette: Kovács G., Papp B.

Újkígyós: KISS N. – Balázs Á. 2, Lipták G., FEKETE L. 10 (3), Masa 1, FEKETE G. 5, Farkas 2. Csere: MEZEI M. (kapus), Harangozó V. 3, BALÁZS O. 6, Tóth A., Murányi, Endrei. Edző: Szabó Zsolt. A Mezőtúr legjobb góldobói: Zvolenszki 8 (3), Soós 5, Papp K. 4.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/3.

Nagy vehemenciával estek az esélyesebb Mezőtúrnak a kígyósiak. Fekete László vezérletével remekül kezdtek – 3–4-nél egyetlen rövid időszakra engedték át ellenfelüknek a vezetést – és ezt a nívót tartani is tudták a félidő hajrájáig. A rutinos átlövő a 18. percig csapata hét találatából hatot vállalt magára! A folytatásban is pontosabban támadtak a házigazdák, ennek hozományaként állandósult a 3-4 gólos előnyük, majd a 27. percre kialakult a 13–8-as legnagyobb különbség, amin a végén kozmetikáztak a túriak. Szünet után is a hazaiak dominálták a mérkőzést, lelkes játékkal esélyt sem hagytak az ellenfélnek a felzárkózásra (43. p.: 22–18). A félidő közepén azonban jött az első kisebb hullámvölgy, amit „meglovagolt” az ellenfél és egy gólra felzárkózott (23–22). A meccs ettől kezdve izgalmasan alakult. A vendégek 26–27-nél rövid időre átvették a vezetést, de a kígyósiak ismét fordítani tudtak, és jó játékuk bravúrpontot eredményezett.

Kiskunmajsa KC–Köröstarcsai KSK 26–24 (25–23)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kiskunmajsa, 100 néző. Vezette: Snóbli B., Snóbli Gy.

Köröstarcsa: Pankotai – Molnár K. 3, POLGÁR T. 6, Kecskés 2 (2), Kovács I. 3, LŐRINCZI 7, Ásós 1. Csere: Domokos, Oláh 2, Lukács. Edző: Molnár Zoltán. A Kiskunmajsa legjobb góldobói: Vadkerti Tóth 10 (1), Kis D. 3.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc + Kovács I. kizárva. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/2.

A tarcsaiak csupán tíz játékossal utaztak el a minden csapat számára rázós majsai túrára, a szűkös létszám ellenére azonban remekül helytálltak. Polgár és Lőrinczi találatai révén nem csak tartották a lépést, de diktálták is a tempót hosszú időn keresztül (17. p.: 8–9). A hazaiak a félidő utolsó harmadában kezdték el átvenni az irányítást Vadkerti Tóth eredményességével, és a szünetig kétgólos előnyt szereztek a folytatásra. Jobban kezdték a második játékrészt is, ennek hatására a 37. percre kialakították a legnagyobb fórt (18–14). Lőrinczi találatai éltették a tarcsaiak reményeit, egy hármas szériával minimalizálták a hátrányt a vendégek. Az 53. percben Kovács egyenlítő találatánál hosszú idő után ismét megcsillant a pontszerzés lehetősége, de azután paprikás hangulatú hajrában a hazaiak mindkét pontot megtartották.

Kondorosi KK–Pick Szeged U23 31–31 (18–14)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 50 néző. Vezette: Major, Szuromi.

Kondoros: SZTANCSIK – Istenes L. 3, Ambrus 5, Kovács A. 6, Bai 5, ARNÓCZKI 3, Kohlrusz 4. Csere: Szebegyinszki (kapus), RAFFAI 5, Istenes I., Kasnyik V., Kasnyik T. Edző: Kósa Balázs. A Szeged legjobb góldobói: .Jákó 6, Pintér 5, Szűcs 5, Kovács M. 5 (2).

Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 4/2.

A Kondorosi KK a protokolláris köszöntésen kívül szép játékkal is szerette volna megköszönni az aktív játéktól visszavonuló Raffai Andrásnak, hogy a szép és hosszú pályafutása utolsó öt évében rengeteg góllal, többször annyi gólpasszal, valamint a védekezésben nyújtott meghatározó szerepével segítette a csapatot. A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, először a félidő közepén sikerült nagyobb előny kiharcolnia a KKK-nak, de még a szünet előtt zárkóztak a szegediek. A második játékrészt a vendégek kezdték jobban, a 40. percre már kiegyenlítették az állást, sőt később két góllal meg is léptek. Sztancsik remek formájának köszönhetően mérkőzésben tartotta a csapatot, és a hétméteresekre beálló Szebegyinszki is hozzátett ahhoz, hogy a végjátékban a döntetlen eléréséért támadhatott a Kondoros. Az utolsó másodpercekben Raffai góljával megmentett egy pontot a vendéglátó, és így méltóan búcsúztatta távozó játékosát a mérkőzés nagy részében magas színvonalú mérkőzésen. A kondorosiak a legjobb kieső pozícióban várhatják a nyári nevezési időszakot, joggal bízva abban, hogy a következő idényt is az NB II-ben folytathatják.