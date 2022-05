Röplabda Extraliga női mérkőzés, döntő, 4. találkozó. Budapest, Folyondár utcai csarnok, 550 néző. V.: Tillmann, Halász. Vasas: Fábián F. 3, Török K. 9, Papp O. 12, Bannister 26, Bojko 12, Abdülazimova 10. Cs.: Juhár D. (liberó), Vezsenyi 2, Király-Tálas, Jámbor, Kump, Kalicsanin 1, Zernovic. Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz. Békéscsaba: Kliszura 31, Pekárik 11, Drpa 28, Karhu 1, Bodnár 5, Kornyijenko 4. Cs.: Molcsányi R. (liberó), Szatmári L., Zólyomi 1, Glemboczki 11, Bagyinka. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:2, 9:5, 12:12, 17:18, 22:19, 23:24. 2. szett: 5:3, 6:11, 9:17, 10:21, 14:24. 3. szett: 8:3, 13:7, 15:13, 22:14. 4. szett: 5:8, 8:10, 12:14, 17:23, 20:24. 5. szett: 2:4, 8:7, 9:12,

Rosszul kezdte a mérkőzést a pályaelőnyét csütörtökön elveszítő Békéscsaba, a láthatóan nagy önbizalommal játszó Vasas ugyanis gyorsan négypontos előnyt harcolt ki, Tóth Gábor 9:5-nél időt is kért. Aztán egy négyes szériával villámgyosan eltüntette hátrányát a Csaba. Pekárikék egy ízben még a vezetést is átvették, de aztán Pappék belehúztak, és a hajrában már három ponttal vezettek. A BRSE kapaszkodott, és a Vasas hibáit kihasználva kiegyenlített, sőt a vezetést is átvette, az ellenállhatatlanul játszó Drpa révén még szettlabdához is jutott a Csaba. A maratoni hosszúságú játszmában összesen hétszer jutott szettlabdához a Vasas, háromszor a Békéscsaba, végül a 33. ponttal ért célt a hazai csapat, így övé lett a játszma.