Fekvenyomás 1 órája

A vb utolsó napjára is jutott megyei arany

Eddig is nagyszerű hírekről számoltunk be a kazahsztáni Almatiban jubileumi ötvenedik alkalommal sorra kerülő fekvenyomó világbajnokság kapcsán, hiszen az egyaránt a vésztői Marvel Team SE színeiben induló Cserna János (két első hely) és Balog Nátán is aranyérmet szerzett. A vasárnapi utolsó versenynap is hozott Békés megyei diadalt: Szabó Ágnes világbajnok lett.

P. B. P. B.

Cserna János a dobogó legfelső fokán /Fotó: Magyar Erőemelő Szövetség Facebook-oldal/

A Békéscsabai Súlyemelő SE versenyzője a felnőtt hölgyek +84 kg-os open classic kategóriájában ért fel a csúcsra 145 kg-os eredménnyel, fölényesen megelőzve kazah és finn riválisát. A tizenegyedik vb-elsőségét begyűjtő Szabó harmadik fogása alkalmával 153.5 kg-mal próbálkozott, ami új világcsúcskísérlet volt. A csabai sportoló az abszolút versenyben a harmadik pozíciót szerezte meg. További magyar vonatkozású hír a vb kapcsán, hogy Nyers Mónika 97.5 kg-os teljesítménnyel bronzérmesként végzett a felnőtt nők 52 kg-os open classic kategóriájában.

