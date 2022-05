Egy év leforgása alatt sok minden történhet, tavaly ilyenkor még elkeseredettség uralkodott a klubnál, hiszen tizenhét elteltével esett ki az együttes a másodosztályba, de ahogyan Paláncz György, az egyesület elnöke most leszögezte: az élvonalbeli búcsút követően rögtön határozott célul tűzték ki az azonnali feljutás kivívását. Ez sikerült, így az egy évvel korábbi letargia után ezúttal fülig érő mosollyal fogadták a csapattagok és a klubvezetők a gratulációkat.

Szarvas Péter polgármester újfent leszögezte, hogy Békéscsaba igazi sportváros és ahogyan minden sikert, így a női kézilabdázók révén elért nagyszerű eredményt is meg kell ünnepelni, hiszen Európa, sőt talán a világ legerősebb női bajnokságába jutott vissza az Előre – remélhetőleg nem átszállójegyet váltva, tette hozzá a városvezető.

Büszke lehet a város és a sportszerető közönség is erre az eredményre. A csapat és a szakvezetés jól gazdálkodott az erőforrásokkal, úrrá tudott lenni a menet közben adódó feszült helyzeteken is ebben a felgyorsult és agresszív játékban – fogalmazott Szarvas Péter, aki szót ejtett nagy álmukról, a kormánytámogatással megvalósuló leendő multifunkcionális sportcsarnokról is, amelynek elmondása alapján készen vannak az engedélyezési és kiviteli tervei. A polgármester is rámutatott, egy reménybeli új aréna elképzelhetetlen a kézilabdázók és a röplabdázók hétről hétre vívott nagy meccsei nélkül.

A teljes idényben meggyőzően és kiválóan menetelő játékosok nevében a jelentős NB I-es rutinnal rendelkező Gyimesi Kitti mondott köszönetet a városnak és a szurkolóknak, kiemelve, az ő segítségük is kellett ahhoz, hogy eredményesen szerepeltek és elérték a kitűzött célokat.

Az ünnepség keretében a kézilabdázók, a szakmai stáb és az ENKSE vezetői névre szóló emlékplakettet vehettek át Szarvas Pétertől és Varga Tamás alpolgármestertől, végül pedig mindenki boldogan állt össze egy csoportképre.

Az elégedett arcokat figyelve Paláncz György szavai visszhangoztak a fülünkbe, aki köszönőbeszédében hangsúlyozta, bíznak benne, hogy stabil NB I-es csapatot tudnak építeni a következő esztendőkben.