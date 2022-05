A kézilabdás kezdetekről érezhetően egyik fiú sem szívesen beszél, a most 16 éves Csaba ráadásul csak hatéves volt, amikor – családi okok miatt – édesanyjával és két bátyjával együtt Békéscsabáról Veszprémbe költözött.

– Gyulán születtem, és Békéscsabán laktunk, de nem emlékszem az ottani időszakra. Néha megyünk Csabára, anyukám húga, Gyöngyi ugyanis ott él. Anyukámék elváltak, az apám nem tartja velünk a kapcsolatot – kezdte Guska Csaba.

A 16 éves Csaba korábban dzsúdózott, mint ahogyan az olimpikon nagyapja, az Eb-bronzérmes Petrovszki Mihály is. Az első sportoló volt, aki békéscsabai, Békés megyei egyesület színeiben jutott el az olimpiára.

– Veszprémben dzsúdóztam, később Hannoverben is. Nem emlékszem a nagyapámra, a kiköltözés előtt kezdtem el kézilabdázni – folytatta Csaba.

Guska Balázs és Klaus-Dieter Petersen, a Kiel utánpótlás-igazgatója

– A bátyám már játszott, miatta sokat voltunk a csarnokban, aztán Burgdorfban engem is hívtak játszani. Később egy próbaedzésen lehetőséget kaptam a 340-szeres volt válogatott beálló Klaus-Dieter Petersentől, Pittitől a THW Kiel utánpótlás-igazgatójától. Nagy álmom volt, hogy egyszer a Kielben játszhassak, az egész család Kiel-szurkoló. Pitti nagyon rendes ember, nagy játékos volt. Nem azt látta bennem, hogy mi vagyok, hanem hogy mi lehetek. Köszönettel tartozunk még Olaf Rotternek és Sven Graupénak, akiktől rengeteg segítséget kaptam. Az U17-eseknél is játszó Csabára nemcsak a Kielnél, hanem a magyar serdülőválogatottnál is felfigyeltek.

– Megtisztelő, hogy gondoltak­ rám. Egészen más a ­játék, a figurák, mint Kielben, de az edzők, Szabó Levente­ és Iváncsik Tamás nagyon ­rendesek voltak velem, mint ahogy a társak is. A válogatottól folyamatosan figyelnek, és azt mondták, hogy hívnak még. Csaba a THW Kiel partneriskolájában sportgimnáziumban tanul, ahol alkalmazkodnak az edzésekhez, mindenben segítik, van reggeli és déli edzésük is az esti mellett.

A 21 éves Guska Balázs, öccséhez hasonlóan, beálló poszton játszik. Békésen kezdett el kézilabdázni, de volt egy kis kitérője Békéscsabán is, majd Veszprém következett, ahol Nagy Róbertné Tünde pallérozta.

– Tizenegy éves koromban az egyik edző azt mondta, hogy nem lesz belőlem kézilabdázó, amivel megbántott, de úgy gondoltam, hogy majd én megmutatom! – kezdte Balázs.

A fiatalabbik testvér, Guska Csaba (balra) a kieli öltözőben

– Békésen Papp Bálint – aki ma a békéscsabai női csapat edzője – rendes volt ­velem, és nem írt le. A kitartást anyukámnak és a ­veszprémi edzőmnek, Nagy Róbertné Tünde néninek köszönhetem, akik hittek és ­bíztak bennem. És sokat segítettek a németek is, akik nagyon­ kedvesek. A csapataimban a kézilabda volt a közös nyelv. Balázs szépen belelendült Németországban, a Stuttgarter Kickerstől Leonbergbe, majd onnan Hannover-Burgdorfba hívták, ahol bajnok lett a korosztályával, majd tavaly ­áprilisban következett a Kiel.

– Nagyon jó a közösség az egész utánpótlásban – jegyezte meg. – A felnőttcsapat játékosai, így például Niklas Landin, Sander Sagosen vagy Domagoj Duvnjak nagyon kedves, semmi sztárolást nem várnak el. Amikor lehetőségünk van velük edzeni, akkor rengeteget tanulunk. Az a célom, hogy eljussak a nagycsapatig, a Bundesliga egyig, hogy egyszer én is kifuthassak a Wunderino Arénában.

– Most a Bundesliga Reservben, az U23-as csapatban játszom a campus­csapattal, alkalmanként az Altenholz csapatával­, amely Bundesliga hármas, amolyan fiókcsapata a Kielnek. Balázs nemcsak játszik, hanem edzősködik is. A jelenlegi szezonban kapta meg a lehetőséget, hogy az U15-ös csapat edzéseit felügyelje. – Az edzőképzés költségét a Kiel állja – mondta.

– Hálás vagyok Pittinek, hogy felkért erre a feladatra. Kicsit történelmet írunk az öcsémmel, hiszen mi vagyunk az első magyar testvérpár, akik a kieli mezt viselik, és én vagyok az első magyar edző a Kiel utánpótlásában. A gyerekekkel szeretném megszerettetni ezt a játékot, megismertetni velük az alapokat. Itt nincs a gyerekeken teljesítménykényszer, nyugodtan tudunk dolgozni, mindenki a saját tempójában tud fejlődni. Megkérdeztük Balázstól, hogy lát-e arra esélyt, hogy egyszer meghívják a magyar felnőtt válogatottba.

– Őszinte leszek, szerintem lehetetlen, persze ha megkeresnek, megtiszteltetésnek veszem, hogy gondolnak rám. Egyszer meghívtak a serdülőválogatottba, de akkor azt javasolták az anyukámnak, hogy vigyen egy erősebb bajnokságba. Anya jót nevetett, hogy a Bundesligánál nincs erősebb. Ha valamelyik magyar klubcsapat, mondjuk a Veszp­rém hívná, inkább a Kielt választaná, mert szerinte a bakonyiaknál valószínűleg a kispadon ülne.

– Inkább maradok itt, ahol megbecsülnek, lehetőséget kapok, és valóban az számít, hogy mit teljesítek.

Balázs játszik, edzősködik, de tanul is.

– Főiskolára járok, és szeretnék továbbmenni az egyetemi képzésre. Sport, matematika és kémia szakra járok, jövőre végzek. Azután közgazdaságtant szeretnék tanulni, de az edzői pálya és képzés is fontos az életemben. Elégedett és boldog vagyok. A dédimamám mondta mindig, hogy a felhők felett mindig süt a nap, és az álmokat védi, amíg eljön az ideje, hogy megvalósuljon.

Szeretik a tengert, a vízi sportokat

A kézilabda és az iskola mellett azért jut idő a hobbira is. Csaba a számítógépes játékokat kedveli, de sokat kirándul a családdal, barátokkal.

– Most például Dániában voltunk, Skagenben anyukámmal és a tesómmal, a fiatalabbik bátyámmal. Dánia csoda szép hely, de a mi környékünk is. A tengernél lakunk, itt is el tudunk menni kikapcsolódni. Szeretem Kielt, szép város, ez az otthonom – mondta Csaba.

– Imádom a tengert, a vízi sportokat, szeretek barkácsolni, a fát különösen kedvelem, csináltam már bútort is magamnak – vette át a szót Balázs. – A barátokkal töltünk sok időt és a családdal. Nekem nagyon jó családom van, a Hannoverben élő Szabolcs bátyám és az öcsém is nagyon rendes, jó srácok, anyukám pedig mindent megtesz értünk.