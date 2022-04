Szünet után a széllel is támogatott gyarmatiak még nyomasztóbb fölénybe kerültek, de a tucatnál is több próbálkozásuk sem vezetett eredményre. A meccs hajrájában egy újabb óriási lehetőségnél Cigan találta telibe a belső kapufát, a labda azonban „megkegyelmezett” és ezúttal befelé pattant, 1–1. A végén a győzelemért támadtak a vendégek, erre több lehetőségük is volt, de a szerencse ezen a napon elpártolt tőlük. G.: Tóth Sz., a 45., ill. Cigan, a 84. percben. Jó: Tarr (a mezőny legjobbja), Tóth Sz., Mező, Demkó, Nyitrai, ill. Cigan, Achim S., Hussein, Pataki.

Boros Tibor: – Ma több gólszerzési lehetőségünk volt, mint az egész tavaszi idény során összesen. A mérkőzés alakulása alapján ugyanakkor már annak is örülnünk kellett, hogy egy ilyen balszerencsés találkozón elértük a tizennegyedik döntetlenünket.

További eredmények: Diósgyőri VTK II.–Tiszafüred 0–1, Hidasnémeti–Kazincbarcika 0–4, Putnok–Hajdúszoboszló 1–1, Jászberény–Tiszaújváros 1–1, Eger–Debreceni EAC 0–2, Sényő–Újpest FC II. 1–1, BKV Előre–Kisvárda II. 0–4, Debreceni VSC II.–Salgótarján 1–0.