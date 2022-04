– Draskóczy Imre szövetségi kapitánnyal úgy állapodtunk meg, hogy én majd várhatóan a júniusi koperi Challenge világkupán állok szerekhez, előtte pedig a franciaországi Gymnasiade jelent fellépést a nemzetközi színtéren – mondta el érdeklődésünkre a Torna Club Békéscsaba tornásznője. – Az első idei versenyem a Matolay Elek Memorial lesz Budapesten április 23-án.

Szujó Hannától megtudtuk, hogy az év elején edzőt váltott, Gondos-Arató Orsolya és Osztie Géza felügyelete alatt dolgozik.

– Minden rendben volt, Botyánszki Mariannal is jól együtt tudtunk dolgozni, de Draskóczy Imre javaslatára a további fejlődésem érdekében a válogatott Székely Zója edzője, Gondos-Arató Orsolyához kerültem át, akinek Osztie Géza és ha kérem, a szövetségi kapitány is besegít – beszélt a változásról Szujó Hanna. – Mivel a középfokú tanulmányaim még egy rövid ideig Békéscsabához kötnek (Hanna a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola végzőse – a szerző), így az edzéseimet hétfőn és pénteken továbbra is Békéscsabán végzem. Hétközben délelőttönként a budapesti Tornacsarnokban, délutánonként pedig a Postás SE-nél zajlanak az edzéseim. Békéscsabán is el tudom végezni a kitűzött munkát, s ha kérem, Vastag Levente, Mitykó Bianka Szabina és Varga Adrienn edzők is készséggel segítenek. Nagyon jól haladok a munkával, a korábban sérült bokám sem fáj már. Talajon például már a keményebb felületre is rámentem, és semmi nyomát nem éreztem a korábbi sérülésemnek.