Az V. korcsoportban Zahorán Milán (szintén a békéscsabai evangélikus gimnáziumból) és Kis Kis Petra Sára (Erkel Gimnázium, Gyula) egyaránt másodikként ért célba.

– Karsai Gábor rajt-cél győzelmet aratott. A nehéz pályán, nagy szélben lezajlott versenyen már az első kör után száz méterrel vezetett és a végén ugyan riválisai valamelyest felzárkóztak, már nem lehetett őt befogni – adott tájékoztatást Nagy Lídia, a békéscsabai evangélikus gimnázium testnevelője. – Zahorán Milán komoly taktikai versenyben nem tudott elhúzni a későbbi győztes Szabó Benjáminnal, és végül a második helyen ért célba. Megemlíteném még a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club gyaloglóját, Kovács Alexandrát is, aki gyaloglóként is vállalta a más mozgásformát igénylő futást, és jó eredményt elérve lett ötödik.

Fiúk V. egyéni dobogósok /Fotók: MDSZ.hu/

A Diákolimpia legnépszerűbb sportága az atlétika, amelynek mezei futóbajnokságára kiemelkedő számú: közel 35 ezer nevezés érkezett idén is. A tradicionális helyszínen megrendezett országos döntőn a II-VI. korcsoportok versenyzői vettek részt. A csodás futóidőben zajló eseményen kiegyenlített verseny zajlott, több megye – így Békés is – sikeresen szerepelt. A csúcseseményt idén a Ferrero Csoport nemzetközi társadalmi felelősségvállalási programja, a Kinder Joy of moving („a mozgás öröme”) projekt támogatta. A program alapelve az a határozott meggyőződés, hogy a mozgás szeretetének köszönhetően a gyermekekből boldogabb felnőttek válnak. A szponzor jóvoltából a verseny aranyérmesei egyenként 15, ezüstérmesei 10, bronzérmesei pedig 5 ezer forint értékű sportszerutalványt is nyertek.